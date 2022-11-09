【美國中期選舉】梅根影相打卡炫耀已投票 哈里王子無份參加

美國中期選舉周二（8日）展開，合資格選民紛紛投票支持心儀候選人。英國哈里王子與梅根旗下的慈善組織Archewell網站發布相片，可見身穿便服的梅根鼓勵美國選民外出投票，網站更分享投票貼士。

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英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）積極參與公眾事務，作為合資格選民的她第一時間現身投票。哈里梅根旗下的慈善組織Archewell Foundation網站發布相片，可見身穿米色毛衣、藍色外套及戴著棒球帽的梅根，身上貼有「我已投票」（I Voted）貼紙。

帖文同時發文鼓勵選民投票，表示「今日是美國大選日，是時候出去投票了！」（Today is Election Day in the US！ Time to get out and vote！）

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梅根於帖文內親自分享投票心得，例如確認票站地點、攜帶身份證明文件以及清楚查閱選票內容。Archewell更設立查詢選舉票站的熱線，選民只要向熱線發送信息，就能確定自己投票地點。

外媒報道指，梅根於2020年美國總統大選以郵寄方式提前投票，成為首位能夠在美國選舉投票的英國王室成員。

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責任編輯：郭麗明