【美國中期選舉】梅根影相打卡炫耀已投票 哈里王子無份參加

美國中期選舉周二(8日)展開,合資格選民紛紛投票支持心儀候選人。英國哈里王子與梅根旗下的慈善組織Archewell網站發布相片,可見身穿便服的梅根鼓勵美國選民外出投票,網站更分享投票貼士。

英國哈里王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)積極參與公眾事務,作為合資格選民的她第一時間現身投票。哈里梅根旗下的慈善組織Archewell Foundation網站發布相片,可見身穿米色毛衣、藍色外套及戴著棒球帽的梅根,身上貼有「我已投票」(I Voted)貼紙。

帖文同時發文鼓勵選民投票,表示「今日是美國大選日,是時候出去投票了!」(Today is Election Day in the US! Time to get out and vote!)

梅根於帖文內親自分享投票心得,例如確認票站地點、攜帶身份證明文件以及清楚查閱選票內容。Archewell更設立查詢選舉票站的熱線,選民只要向熱線發送信息,就能確定自己投票地點。

外媒報道指,梅根於2020年美國總統大選以郵寄方式提前投票,成為首位能夠在美國選舉投票的英國王室成員。

