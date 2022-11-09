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【港元定存】虛銀livi 12個月港元定存息加至4.3厘　兩年期見4.5厘、有何條件？

Hot Talk 11:19 2022/11/09

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【港元定存】虛銀livi 12個月港元定存息加至4.3厘　兩年期見4.5厘、有何條件？

香港銀行界年末吸存款戰持續升溫，虛擬銀行livi bank兩周內再度上調港元定期存款年利率，不論新舊客戶，存款額達20萬元或以上，12個月存息再增0.3厘至4.3厘，並推出兩年期4.5厘定息計劃。livi bank最新港元存息調整策略明顯，存款額低於20萬元的存息未有變動，令大客和小存戶所能得到的存息息差拉闊。

2022年11月9日起：

存款期 年利率
500至199,999港元 200,000港元或以上*
1個月 0.45%
3個月 1.50% 1.5%->3.6%
4個月 1.80% 3.5%->3.8%
6個月 2.20% 3.8%->4.2%
12個月 2.40% 4.0%->4.3%
24個月 2.80% 4.50%
每位客戶的最高總定期存款額仍為1000萬港元。

livi表示，有關調整反映該行因應市場需求積極為客戶提供具競爭力的服務。

港元定存最高8.8厘 長息5厘有得揀 搶存戰延至明年初​，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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livi Bank 定期存款 虛擬銀行 港元定期存款

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