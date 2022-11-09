【港元定存】虛銀livi 12個月港元定存息加至4.3厘　兩年期見4.5厘、有何條件？

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香港銀行界年末吸存款戰持續升溫，虛擬銀行livi bank兩周內再度上調港元定期存款年利率，不論新舊客戶，存款額達20萬元或以上，12個月存息再增0.3厘至4.3厘，並推出兩年期4.5厘定息計劃。livi bank最新港元存息調整策略明顯，存款額低於20萬元的存息未有變動，令大客和小存戶所能得到的存息息差拉闊。
2022年11月9日起：
|存款期
|年利率
|500至199,999港元
|200,000港元或以上*
|1個月
|0.45%
|3個月
|1.50%
|1.5%->3.6%
|4個月
|1.80%
|3.5%->3.8%
|6個月
|2.20%
|3.8%->4.2%
|12個月
|2.40%
|4.0%->4.3%
|24個月
|2.80%
|4.50%
|每位客戶的最高總定期存款額仍為1000萬港元。
livi表示，有關調整反映該行因應市場需求積極為客戶提供具競爭力的服務。
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編輯：麥德銘
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