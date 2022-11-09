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【美國中期選舉】舒默將成任期最久參議員 惟或失多數黨領袖地位

環球社會熱點 11:34 2022/11/09

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美國當地時間周二（8日）舉行中期選舉投票，各地結果陸續出爐。美國民主黨籍的參議院領袖舒默擊敗對手成功連任，將成為美國史上在任時間最長的參議員。惟目前尚未清楚哪一個黨派將奪得參議院多數黨地位，舒默或未能繼續連任參議院多數黨領袖一職。

共和黨提緊急動議 要求延長亞利桑那州一縣投票 【下一頁】

舒默（Chuck Schumer）輕鬆擊敗共和黨籍對手Joe Pinion，第4次連任紐約州國會參議員，將再次展開6年任期。此舉令舒默超越已故前參議員墨尼漢（Daniel Patrick Moynihan），將成美國史上在位時間最長的參議員。

過去兩年民主共和兩黨雖然在參議院各佔50席位，但由於副總統賀錦麗（Kamala Harris）手持關鍵一票能打破平衡局面，所以舒默是參議院多數黨領袖。惟美國現時數地結果仍未出爐，現時判斷何者將控制參院仍為時尚早，舒默或未能繼續連任參議院多數黨領袖一職。

特朗普警告 連任佛州州長德桑蒂斯勿選總統 【下一頁】

舒默上月曾向美國總統拜登（Joe Biden）表示，民主黨很可能失去最少1個參議院席位，並指憂慮佐治亞州（Georgia）的選舉情況。

墨尼漢和舒默同屬民主黨，前者於1976年首次出任參議員，連任4屆後於2000年退休，3年後離世。墨尼漢於1998年11月宣布退休，數日後舒默成功首次奪得參議院席位。

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責任編輯：李俊儀

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