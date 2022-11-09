【解構內房爆升】兩大原因引發內房股急升　中央從根本解決內房「水源」問題

▲ 【解構內房爆升原因】兩大原因引發內房股急升 中央從根本解決內房「水源」問題

內房股周三急彈，源於市場出現兩大利好消息 ：（1）中央再出招提振內房市場，（2）內房10月份非銀融資額出現增長。據中國銀行間市場交易商協會表示，將2018年設立的民營企業債券融資支持工具擴大規模，支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資，預期可支持約2500億元（人民幣，下同）民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。分析相信，中央擴大內房發債融資規模，有助財困內房獲得新「水源」。

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2018年，針對部分民營企業遇到的融資困難問題，經國務院批准，人民銀行會同有關部門，從信貸、債券、股權三個融資渠道採取「三支箭」的政策組合，支持民營企業拓展融資。

另外，中指研究院發布報告稱，10月份房地產企業非銀融資總額為556.8億元，升16.4%，為年內首次出現增長，反映內房行業融資已出現修復跡象，融資環境獲得改善，分析預計，政策支持下民企融資將有所突破。

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編輯：陳韻妍