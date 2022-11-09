【券商點睇】第三季業績轉虧為盈 新天綠色營運數據符預期

新天綠色能源（00956）周三（9日）股價一度創1個月高位，見3.28元，中午報3.25元，漲1.2%。中泰證券發表報告稱，受益於風電發電量穩增，第三季公司收入按年增長22.8%，股東淨利潤為4,996萬元（人民幣，下同），轉虧為盈。而公司首三季股東淨利潤上升0.6%至16.7億元，相當於該行全年預測的72.6%。

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公司營運數據符合預測。受益於風資源良好，第三季風電發電量按年上漲23.6%至2,333吉瓦時，而首三季風電發電量增加5%至9,908吉瓦時，相當於全年預測的71.1%，合乎預期。第三季度天然氣批發量及零售量分別上升7.7%及下跌4%，加上壓縮天然氣（CNG）和液化天然氣（LNG）銷量，季度總銷量僅下跌0.2%至591百萬立方米。

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發改委等多個部委自3月起在全國開展可再生能源電價補貼核查工作，以加強補貼資金使用管理。第一批補貼核查確認的合規項目清單已公布，共含7,344個項目，其中包括約90%的公司帶補貼項目。該行認為，餘下10%的項目的大部份將可列入第二批清單中。截至9月底，公司所有補貼應收達到72.8億元。補貼未來發放將有助改善公司現金流，支持項目開發。我們輕微調整盈利預測，目標價由5.95港元下調至5.28港元，重申「買入」評級。

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撰文：林衛