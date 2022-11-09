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【數據點睇】中國10月物價數據不及預期 CPI漲幅回落僅升2.1%

股樓投資 11:34 2022/11/09

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國家統計局公布中國10月物價數據，均較預期為低。期內，居民消費價格指數（CPI）按年上升2.1%，漲幅較上月回落0.7個百分點，而工業品出廠價格指數（PPI）更由升轉跌，按年下降1.3%，反映國內需求確實疲弱。

【同場加映】青姐話：要跌托唔起 要升勒唔住

以同比計，CPI漲幅回落較多，主要因去年同期的高基數影響。食品價格升7%，漲幅比上月回落1.8個百分點。其中，鮮菜價格由上月上升12.1%轉為下降8.1%，反而豬肉價格上漲51.8%，漲幅比上月擴大15.8個百分點。非食品價格升1.1%，漲幅比上月回落0.4個百分點，當中汽油、柴油和液化石油氣價格的漲幅均回落較多。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

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至於PPI，生產資料價格由按年上漲0.6%轉為下降2.5%。在主要行業中，價格降幅擴大的有黑色金屬冶煉和壓延加工業下降21.1%，擴大3.1個百分點；煤炭開採和洗選業下降16.5%，擴大13.8個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業下降7.8%，擴大3.4個百分點。

【同場加映】溫股知新：若有智慧 不如趁勢

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撰文：林衛

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經濟 中國 國家統計局 PPI CPI

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