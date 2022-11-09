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【人工智能】Google夥雷諾開發「軟件定義汽車」　藉Android系統提供持續升級服務

科技 11:19 2022/11/09

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雷諾表示，是次合作將採用「數碼孿生」（Digital Twin）技術，開發虛擬版本的汽車。（法新社）

2018年時，雷諾（Renault）、日產（Nissan）和三菱（Mitsubishi）三家汽車製造商與Google合作，將Google Map和Google Assistant等軟件服務整合到車輛中。雷諾宣布將與Google深化合作，開發以Android系統為核心的「軟件定義汽車」（SDV），利用人工智能（AI）為車輛提供持續升級服務。

【電動車】富士康向電動車廠Lordstown注資13億　將用於開發及設計

雷諾表示，是次合作將採用「數碼孿生」（Digital Twin）技術，開發虛擬版本的汽車，並會透過AI的能力及Google的雲端技術，更安全及保密地管理數據採集和分析，讓新功能和服務更容易整合到車輛中。

【爭做一哥】南韓電動車電池新計畫　盼2030年前奪一哥地位

此外，SDV將允許預測性維護，並在必要時以接近實時的方式更好地檢測和糾正故障。同時，SDV也將為駕駛者提供個性化的體驗，以適應其駕駛行為，例如經常去的目的地、使用的電動車充電站等；以及為雷諾建立基於實際使用和駕駛行為的保險模型。

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責任編輯：陳卓賢

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