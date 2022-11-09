【券商點睇】有實力持續補充優質土儲 越秀地產銷售續增長

內房股在周三（9日）全綫暴漲，連基本面向來硬淨的越秀地產（00123），也跟隨一眾殘股反彈，上午一度見7.83元，較上日收市上升逾1成。同時，越秀地產獲興證國際唱好，稱其融資成本低，兼10月銷售持續增長。同時，公司發揮多元增儲優勢，控制拿地成本，繼續保持高於行業平均的毛利率。

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公司10月實現單月合約銷售金額114億元（人民幣，下同），按年增約9%，主要因公司加大熱點城市核心盤的推貨力度；首10個月累計合約銷售金額為911億元，按年增約11%，對應全年銷售目標的74%。另一方面，公司首10個月新增土儲共589萬平方米，對應權益土地款386億元，拿地強度行業領先；其中位於一綫和二綫城市的土儲分別佔比46%和51%，土儲結構進一步優化。

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該行預計，越秀地產今明兩年營業收入為690億元和744 億元，按年增長20.3%及7.7%；核心淨利潤為43億元及48億元，按年增4.8%、9.8%。維持「買入」評級，目標價為11.5元，對應今明兩年預測市盈率為7.4倍和6.8 倍，以上周五（4日）收市價計，對應近12個月股息率約9厘。

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撰文：林衛