  • 26°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 13:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國中期選舉】共和黨提緊急動議 要求延長亞利桑那州一縣投票（第二版）

環球政治 12:54 2022/11/09

分享：

分享：

美國中期選舉陸續關閉票站，開始點票程序。亞利桑州的投票原定在當地時間晚上9時（香港時間9日中午12時）完結，但共和黨人提交緊急申請，要求延長州內一縣的投票，至當地時間晚上10時。縣法院已駁回緊急申請。

（第二版更新縣法院裁決）

【美國中期選舉】特朗普警告 連任佛州州長德桑蒂斯勿選總統 【下一頁】

共和黨國家委員會（RNC）﹑參議院委員會﹑前眾議員Jill Norgaard﹑州內參議院候選人Blake Masters 與州長候選人萊克（Kari Lake）周二（8日）聯合提交緊急申請，要求亞利桑州（Arizona）的Maricopa縣延長投票時間。

共和黨人指Maricopa縣最少36%投票中心出現大範圍系統故障，導致選民需要長時間排隊投票。同時，他們要求不要在當地時間晚上11點前（香港時間9日下午2時）公布初步點票結果。

但美國政治資訊網站Politico記者Kyle Cheney報稱，Maricopa縣法院已拒絕延長投票時間緊急申請。

【美國中期選舉】幾時會知投票結果？邊州最遲點完票？ 【下一頁】

RNC主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）在聲明中指出，指更少共和黨選民會在投票日親臨票站投票，在民主黨亞利桑那州州務卿霍布斯（Katie Hobbs）監督下的投票出現大規模問題，直言簡直不能接受。

Maricopa縣的監督委員會主席蓋茨（Bill Gates）表示，約20%票站出現技術故障，部分選民無法完成投票。縣紀錄員Stephen Richer指選民可以把選票改放入票箱，待運到縣內中央點票機處理。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國中期選舉】佐治亞州延遲截投票 逾千選民未收到郵寄選票
2022/11/08
【美國中期選舉】佐治亞州延遲截投票 逾千選民未收到郵寄選票
【美國中期選舉】5州選情或大逆轉 點票時間差距大
2022/11/08
【美國中期選舉】5州選情或大逆轉 點票時間差距大
【美國中期選舉】侵粉爭做票站職員 親自監督投票結果
2022/11/08
【美國中期選舉】侵粉爭做票站職員 親自監督投票結果
【美國中期選舉】共和黨圖阻3搖擺州郵寄選票 入稟法院要求判作廢
2022/11/08
【美國中期選舉】共和黨圖阻3搖擺州郵寄選票 入稟法院要求判作廢
【美國中期選舉】特朗普11月15日公布重大消息 或宣布選總統？
2022/11/08
【美國中期選舉】特朗普11月15日公布重大消息 或宣布選總統？

你可能感興趣

【美國中期選舉】佐治亞州延遲截投票 逾千選民未收到郵寄選票
18:06 2022/11/08
【美國中期選舉】佐治亞州延遲截投票 逾千選民未收到郵寄選票
【美國中期選舉】5州選情或大逆轉 點票時間差距大
17:29 2022/11/08
【美國中期選舉】5州選情或大逆轉 點票時間差距大
【美國中期選舉】侵粉爭做票站職員 親自監督投票結果
16:29 2022/11/08
【美國中期選舉】侵粉爭做票站職員 親自監督投票結果
地緣政治 選舉 亞利桑那 美國共和黨 美國民主黨 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月09日 時間13:00）

下一篇文章

【美國中期選舉】俄冀共和黨重掌國會 削對烏援助
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款