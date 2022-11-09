【美國中期選舉】共和黨提緊急動議 要求延長亞利桑那州一縣投票（第二版）

美國中期選舉陸續關閉票站，開始點票程序。亞利桑州的投票原定在當地時間晚上9時（香港時間9日中午12時）完結，但共和黨人提交緊急申請，要求延長州內一縣的投票，至當地時間晚上10時。縣法院已駁回緊急申請。

（第二版更新縣法院裁決）

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共和黨國家委員會（RNC）﹑參議院委員會﹑前眾議員Jill Norgaard﹑州內參議院候選人Blake Masters 與州長候選人萊克（Kari Lake）周二（8日）聯合提交緊急申請，要求亞利桑州（Arizona）的Maricopa縣延長投票時間。

共和黨人指Maricopa縣最少36%投票中心出現大範圍系統故障，導致選民需要長時間排隊投票。同時，他們要求不要在當地時間晚上11點前（香港時間9日下午2時）公布初步點票結果。

但美國政治資訊網站Politico記者Kyle Cheney報稱，Maricopa縣法院已拒絕延長投票時間緊急申請。

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RNC主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）在聲明中指出，指更少共和黨選民會在投票日親臨票站投票，在民主黨亞利桑那州州務卿霍布斯（Katie Hobbs）監督下的投票出現大規模問題，直言簡直不能接受。

Maricopa縣的監督委員會主席蓋茨（Bill Gates）表示，約20%票站出現技術故障，部分選民無法完成投票。縣紀錄員Stephen Richer指選民可以把選票改放入票箱，待運到縣內中央點票機處理。

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責任編輯：吳漢培