【美國中期選舉】特朗普警告 連任佛州州長德桑蒂斯勿選總統

屬共和黨籍的佛羅里達州州長德桑蒂斯,於美國中期選舉成功爭取連任,一旦他宣布角逐2024年總統大選會是有力籌碼。但前總統特朗普警告德桑蒂斯不要參選總統,否則對方或有醜聞曝光。

《紐約郵報》報道,佛州84%的選區點票數據顯示,德桑蒂斯(Ron DeSantis)以超過130萬票及約18個百分點得票率的優勢,領先民主黨對手克里斯特(Charlie Crist)。

德桑蒂斯周二(8日)當晚已宣布勝選,成功連任佛州州長。他在2018年州長選舉中僅以3.3萬票的差距險勝民主黨對手吉勒姆(Andrew Gillum),相比之下德桑蒂斯今次選舉的進步極大。

而且德桑蒂斯更攻破多年來傾向民主黨人的邁阿密戴德縣(Miami-Dade County),於該縣一洗上次近30個百分點得票率差距的敗績,今次或以雙位數得票率的差距獲勝。

佛州於最近幾次選舉,有從搖擺州轉變為紅州的傾向。德桑蒂斯今次連任成功料有利佛州轉向染紅,勢必能強化他在共和黨内的地位,也成為他未來競選總統的有力籌碼。

不過特朗普(Donald Trump)同樣有意角逐總統,預計會在下周二(15日)宣布第3次角逐總統,或利用中期選舉的結果為自己造勢。

特朗普周一(7日)警告黨友德桑蒂斯不要於2024年角逐總統:

我認為如果佢(德桑蒂斯)參選,可能會嚴重傷害自己。我認為(選民)基礎唔鍾意(佢參選),對(共和)黨都冇好處。

(I think if he runs he could hurt himself very badly. I think the base would not like it – I don’t think it would be good for the party.)