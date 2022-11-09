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【美國中期選舉】特朗普警告 連任佛州州長德桑蒂斯勿選總統

環球政治 10:50 2022/11/09

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屬共和黨籍的佛羅里達州州長德桑蒂斯，於美國中期選舉成功爭取連任，一旦他宣布角逐2024年總統大選會是有力籌碼。但前總統特朗普警告德桑蒂斯不要參選總統，否則對方或有醜聞曝光。

【美國中期選舉】幾時會知投票結果？邊州最遲點完票？ 【下一頁】

《紐約郵報》報道，佛州84%的選區點票數據顯示，德桑蒂斯（Ron DeSantis）以超過130萬票及約18個百分點得票率的優勢，領先民主黨對手克里斯特（Charlie Crist）。

德桑蒂斯周二（8日）當晚已宣布勝選，成功連任佛州州長。他在2018年州長選舉中僅以3.3萬票的差距險勝民主黨對手吉勒姆（Andrew Gillum），相比之下德桑蒂斯今次選舉的進步極大。

而且德桑蒂斯更攻破多年來傾向民主黨人的邁阿密戴德縣（Miami-Dade County），於該縣一洗上次近30個百分點得票率差距的敗績，今次或以雙位數得票率的差距獲勝。

佛州於最近幾次選舉，有從搖擺州轉變為紅州的傾向。德桑蒂斯今次連任成功料有利佛州轉向染紅，勢必能強化他在共和黨内的地位，也成為他未來競選總統的有力籌碼。

【美國中期選舉】5州選情或大逆轉 點票時間差距大 【下一頁】

不過特朗普（Donald Trump）同樣有意角逐總統，預計會在下周二（15日）宣布第3次角逐總統，或利用中期選舉的結果為自己造勢。

特朗普周一（7日）警告黨友德桑蒂斯不要於2024年角逐總統：

我認為如果佢（德桑蒂斯）參選，可能會嚴重傷害自己。我認為（選民）基礎唔鍾意（佢參選），對（共和）黨都冇好處。

（I think if he runs he could hurt himself very badly. I think the base would not like it – I don’t think it would be good for the party.）

特朗普更指如果德桑蒂斯堅持2024年競選總統，自己會向記者透露對方一些「不太討人喜歡」（ won’t be very flattering）的事，暗示會曝光對方的醜聞。

德桑蒂斯連任成功時，表現尷尬地迴避有關會否參選總統的問題。但他報導正考慮等待2028 年再參選，屆時憲法將禁止特朗普再次參選，兩人無需競爭。

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責任編輯：鄭錦玲

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