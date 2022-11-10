【TSLA】馬斯克收購Twitter首發內部電郵：必須每周在辦公室40小時　收購後再賣308億元Tesla持股（第二版）

▲ 【TSLA】馬斯克收購Twitter後出售1950萬股Tesla、套現308億元 市場憂慮馬斯克分身不暇將影響Tesla發展

Tesla（美：TLSA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）完成440億美元收購Twitter，上周大刀闊斧裁員一半後，最新向Twitter員工發出首封電郵。外電引述指，馬斯克宣布終止Twitter員工遠程辦公安排，除非獲得他同意，每名員工每周必須在公司工作至少40小時，籲他們要為未來艱難時期做好準備。

據馬斯克最新提交予美國證交會（SEC）的文件，他於收購Twitter後，再出售1950萬股Tesla，涉及約39.5億美元（約308億港元）。

馬斯克身家跌穿2000億美元

馬斯克成為Twitter實際控制人後，外界漸關注他能否同時兼顧Tesla和Twitter發展。外電消息指，馬斯克目前召集數十名Tesla工程師，協助他們審查Twitter代碼等工作。

另外，據福布斯資料顯示，基於Tesla股價今年來幾乎「腰斬」，馬斯克身家跌穿2000億美元，回落至1948億美元。

Infrastructure資本管理Jay Hatfield指，馬斯克好像正將100%時間用在Twitter身上，因Twitter需要更多資本。自馬斯克收購Twitter後，他便很少在Twitter上發佈有關Tesla的言論。

（第二版加入馬斯克入主後首封電郵）

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編輯：陳韻妍