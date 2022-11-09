▲ 【TSLA】馬斯克收購Twitter後出售1950萬股Tesla、套現308億元 市場憂慮馬斯克分身不暇將影響Tesla發展

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克斥資440億美元收購Twitter（美：TWTR）後，據美國證交會（SEC）文件顯示，馬斯克出售了1950萬股Tesla，套現39.5億美元（約308億港元）。

自收購Twitter以來，馬斯克已召集了數十名Tesla工程師，協助他進行Twitter的代碼審查及其他工作。

馬斯克身家跌穿2000億美元

另外，據福布斯資料顯示，基於Tesla股價今年來幾乎「腰斬」，馬斯克身家跌穿2000億美元，回落至1948億美元。

由於電動車市場競爭愈趨激烈，加上各家車廠的電動車產能不斷增加，投資者憂慮馬斯克收購Twitter分身不暇，會影響Tesla的發展。

Infrastructure資本管理Jay Hatfield指，馬斯克好像正將100%時間用在Twitter身上，因Twitter需要更多資本。自馬斯克收購Twitter後，他便很少在Twitter上發佈有關Tesla的言論。

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編輯：陳韻妍