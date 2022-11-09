【中國經濟】瑞銀汪濤：2023年中國GDP增速或反彈至4.5%　人民幣滙價年初料見7.5

▲ 瑞銀汪濤：2023年中國GDP增速或反彈至4.5% 人民幣滙價年初料見7.5

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，在基準情境下，預計2023年隨著防疫形勢大幅好轉、房地產下行的負面影響逐漸消退，中國GDP增速有望反彈至4.5%，而CPI按年增速為2%，而PPI將進一步下行。同時，隨全球經濟增長放緩，預計出口增速將從2022年的8%左右放緩至1%。

另外，瑞銀預計，人民幣兌美元匯率在2023年初可能觸 及7.5，2023及24年底會走強至7.1及6.9左右。

汪濤指，假設明年3月底之后防疫形勢大幅好轉，此之前政府需進行多項重要準備工作，包括更加科學地制定對Omicron病毒的宣傳策略和預期管理、進一步加快疫苗加強針接種等。隨積壓的需求得以釋放，就業壓力緩解和居民收入改善，消費者和企業信心企穩，這將推動服務和消費活動顯著復甦，該行預計財政政策將保持支持基調，房貸利率將進一步下調，房地產信貸寬鬆將支撐信貸增長。

房地產相關的不良貸款可能大幅上升

對於房地產市場，汪濤稱，房地產下行意味著地方政府和地方融資平檯面臨融資壓力，削弱了2023年債務還本付息和增加公共開支的能力。房價下跌導致的負面財富效應將抑制居民消費，儘管影響較為有限。房地產活動走弱也將抑制上游重工業的需求和投資活動，房地產相關的不良貸款可能會大幅上升，許多銀行可能需要多年來清理壞賬。

汪濤提到，如果國內現行防疫形勢和間或局部封控措施持續至明年3月以後，中國經濟動能可能持續乏力，房地產市場復甦亦將延遲。如果防疫形勢在2024年之前都未明顯好轉，則2023年中國經濟增速將可能走弱至2%。另一方面，如果明年3月之 后防疫形勢超預期快速好轉、疊加政策支持加碼，則有望推動2023全年GDP 增長小幅超過4.5%。長遠而言，

她預期，預計未來幾年中國經濟的潛在增長率將逐步放緩，但未來十年仍可保持4%以上的年均增速。

相關文章：

【中國經濟】瑞銀汪濤：中央或再下調房貸首付比例和房貸利率及加大基建投資 調高今年GDP增長至3.2%

【大行看法】瑞銀財管：風險胃納偏弱料市場持續波動 若信心恢復港股反彈空間較A股更大

編輯：袁諾曦