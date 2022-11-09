【港股市況】恒指轉升近百點　內房股走強、碧桂園升兩成　新股多想雲彈7成後急回（不斷更新）

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【新股IPO】多想雲6696首掛勁升逾65% 一手帳面賺2580元
虛擬貨幣市場爆幣災，惟暫未見影響其他資產市場，道指昨升333點，納指升0.5%，美滙指數失守110關。恒指今日低開4點，報16552點。碧桂園 （02007） 升半成。另外，新股多想雲 （06696） 今日首掛即彈48%。
【09：43】新股多想雲 （06696） 一度升71.4%，高見3.36元後急回，現升12%，報2.18元。
【09：38】碧桂園 （02007） 升20%，報1.73元。
【09：35】內房股向好，碧桂園 （02007） 升14.6%，報1.66元，創近一個月高。龍湖 （00960） 升11.9%，報15元。潤地 （01109） 、中海外 （00688） 升逾7%。旭輝 （00884） 、時代中國 （01233） 、新城（01030均）升逾16%。
【09：31】恒指轉升70點，報16636點。新股多想雲 （06696） 升65%，報3.25元。
【09：27】銀城國際 （01902） 反彈13%，報0.25元。公司昨股價大插68.9%，昨晚公告表示不知悉該價格及成交量變動的任何原因，同時亦確認公司業務營運保持正常，對公司的未來發展前景充滿信心。
【09：25】瑞聲 （02018） 大彈14.7%，報18.46元，創逾四個月高。
【09：24】【中國經濟】瑞銀汪濤：2023年中國GDP增速或反彈至4.5% 人民幣滙價年初料見7.5
【09：20】恒指低開4點，報16552點。碧桂園 （02007） 升半成。新股多想雲 （06696） 高開48.5%，報2.91元。
【電動車】比亞迪公布旗下新高端品牌定名「仰望」 新車售價或逾100萬人幣
【09：16】恒指期貨跌20點，報16560點。
【08：41】恒指黑期升96點，報16636點。
【08：02】【物管股】金科服務獲博裕全購一事獲得反壟斷批准 並達成所有要約條件
【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報43.54元，較港收市價高1.2%。理想汽車 （02015） ADR折合報72.49元，較港收市價高3.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報66.85元，較港收市價低0.4%。
【07：30】虛擬貨幣市場爆幣災，FTT日內一度瀉近9成，比特幣跌12%，失守2萬關，惟暫未見影響其他資產市場，道指升333點，納指升0.5%，美滙指數跌0.4%。夜期升32點，收報16612點，中概股指數跌0.5%。
【06：29】【港元滙價】金管局今晨承接9億港元沽盤 銀行體系結餘跌至961億（不斷更新）
編輯：姚卓然