【港股市況】恒指午後跌逾200點　領展績後挫4%　科技車股受壓　內房股升幅收窄（不斷更新）

恒指今日隨A股反覆向下，半日跌215點，報16305點，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌2%至4.5%。至於內房股則炒上，碧桂園 （02007） 升17%，旭輝 （00884） 爆升33%。另外，新股多想雲 （06696） 今日首掛，一度彈逾七成後蒸發所有升幅並倒跌。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：05】恒指再走低，現跌326點，報16234點，恒生科指跌2.7%，報3251點。

【15：01】華虹半導體 （01347） 升5.6%，報23.55元，創兩個半月高。

【14：42】浦江國際 （02060） 突瀉88%，報0.23元，成交額1330萬元。

【14：30】招金 （01818） 升6%，報8.11元，創逾半年高。

【14：08】新股多想雲 （06696） 蒸發7成升幅後，現倒插9.2%，報1.78元。不計手續費，隨時由賺最多2800元，反蝕380元。

【14：05】汽車股受壓，比亞迪 （01211） 跌6%，報184.2元，暫成表現最差藍籌。吉利 （00175） 跌4.4%，蔚來 （09866） 和小鵬 （09868） 均跌逾5%。

【13：24】【港元拆息】1個月HIBOR連跌6天、仍企3厘樓上 長息續升 1年期報5.45厘

【13：07】領展 （00823） 跌1.3%，報51.2元。

【13：02】恒指午後跌274點，報16284點。恒生科指跌2.1%，報3272點。

【12：23】【國泰293】林紹波將接替鄧健榮任國泰行政總裁 明年1月起生效

【12：09】【領展業績823】領展上半財年每基金單位分派減少2.5%至155.51仙 香港零售物業續租租金調整率升至8.5%

【12：00】恒指半日跌251點，報16305點，成交額629億元。碧桂園 （02007） 升17%。藥明生物 （02269） 、比亞迪 （01211） 跌半成。

【11：44】嗶哩嗶哩 （09626） 回吐6%，報84.65元。

【11：31】恒指跌233點，報16323點。恒生科指跌1.9%，報3279點。

【11：22】美團 （03690） 跌4.1%，報142.7元，騰訊 （00700） 跌3%，報238.6元。

【11：20】【港元定存】虛銀livi 12個月港元定存息加至4.3厘 兩年期見4.5厘、有何條件？

【11：13】新股多想雲 （06696） 蒸發7成升幅兼倒跌4.6%，報1.87元。

【11：11】恒指走低，現跌近170點，報16385點。

【11：10】比亞迪 （01211） 跌4.7%，報1886.8元。吉利 （00175） 跌4.5%，報10.48元。

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【11：01】【解構內房爆升】兩大原因引發內房股急升 中央從根本解決內房「水源」問題

【10：56】碧桂園 （02007） 抽升28%，報1.85元。旭輝 （00884） 升48%，龍光 （03380） 升40%，新城 （01030） 、時代中國 （01233） 升逾兩成。

【10：53】蒙古能源 （00276） 升51%，報1.3元。公司截至9月底中期之收入和未經審核之毛利亦相應大幅上升， 分別按年升1倍至18.86億元及升85%至7.985億元。

【10：39】新股多想雲 （06696） 近乎蒸發7成升幅，現只升1%，報1.98元。

【10：37】旭輝 （00884） 升四成，報0.8元。龍光 （03380） 亦升四成，報0.59元。

【10：27】ATM繼續整固，騰訊 （00700） 和美團 （03690） 各跌0.8%，分別報244元和147.1元，阿里巴巴 （09988） 微跌0.4%，報66.8元。

【10：25】旭輝 （00884） 升四成，報0.8元。

【10：18】FIT HON TENG （06088） 直綫拉升，升35%，報1.42元，成交額急增至3429萬元。公司第三季來自持續經營之淨利潤升33%至4972萬美元，首三季則升近兩倍至1.35億美元。

【10：15】多想雲 （06696） 現升7%，報2.1元。【新股IPO】多想雲6696首掛勁升逾70%後急回 一手帳面最多賺2800元

【10：08】恒指現倒跌92點，報16461點。

【10：03】旭輝 （00884） 炒高40%，高見0.81元；龍光 （03380） 升30%，報0.55元。

【10：00】中國國家統計局公布，10月CPI按年上升2.1%，較上月回落0.7個百分點。今年首10月，CPI按年升2%。另外，PPI按年跌1.3%，為2020年12月以來首次下降，按月上升0.2%。今年首10個月，PPI上漲5.2%。

【10：00】瑞聲 （02018） 一度彈高14.6%，高見18.46元，現升8.6%，報17.48元。消息面上，蘋果供應鏈、A股歌爾股份（深：002241）昨公告指，公司近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產其一款智能聲學整機產品。天風國際證券分析師郭明錤認為，該停產的可能為AirPods Pro 2，而較可能是因為生產問題，而非需求問題。為了填補生產缺口，立訊精密（深：002475）已擴大生產，並獲得了AirPods Pro 2的所有訂單，成為AirPods Pro 2的獨家組裝公司。

【09：48】二綫內房炒上，龍光 （03380） 升26%，旭輝 （00884） 升25%，時代中國 （01233） 升18%。內房造好，連帶物管股齊升，旭輝永升 （01995） 升14%，碧桂園服務 （06098） 升12%。世茂服務 （00873） 、融創服務 （01516） 、合景悠活 （03913） 升逾7%。

中國銀行間市場交易商協會表示， 在人民銀行的支持和指導下，繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具，支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資。該融資支持工具由人民銀行再貸款提供資金支持，委託專業機構按照市場化、法治化原則，通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業發債融資，預計可支持約2500億元人民幣民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。

【09：43】新股多想雲 （06696） 一度升71.4%，高見3.36元後急回，現升12%，報2.18元。

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【09：38】碧桂園 （02007） 升20%，報1.73元。

【09：35】內房股向好，碧桂園 （02007） 升14.6%，報1.66元，創近一個月高。龍湖 （00960） 升11.9%，報15元。潤地 （01109） 、中海外 （00688） 升逾7%。旭輝 （00884） 、時代中國 （01233） 、新城（01030均）升逾16%。

【09：31】恒指轉升70點，報16636點。新股多想雲 （06696） 升65%，報3.25元。

【09：27】銀城國際 （01902） 反彈13%，報0.25元。公司昨股價大插68.9%，昨晚公告表示不知悉該價格及成交量變動的任何原因，同時亦確認公司業務營運保持正常，對公司的未來發展前景充滿信心。

【09：25】瑞聲 （02018） 大彈14.7%，報18.46元，創逾四個月高。

【09：24】【中國經濟】瑞銀汪濤：2023年中國GDP增速或反彈至4.5% 人民幣滙價年初料見7.5

【09：20】恒指低開4點，報16552點。碧桂園 （02007） 升半成。新股多想雲 （06696） 高開48.5%，報2.91元。

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【電動車】比亞迪公布旗下新高端品牌定名「仰望」 新車售價或逾100萬人幣

【09：16】恒指期貨跌20點，報16560點。

【08：41】恒指黑期升96點，報16636點。

【08：02】【物管股】金科服務獲博裕全購一事獲得反壟斷批准 並達成所有要約條件

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報43.54元，較港收市價高1.2%。理想汽車 （02015） ADR折合報72.49元，較港收市價高3.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報66.85元，較港收市價低0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】虛擬貨幣市場爆幣災，FTT日內一度瀉近9成，比特幣跌12%，失守2萬關，惟暫未見影響其他資產市場，道指升333點，納指升0.5%，美滙指數跌0.4%。夜期升32點，收報16612點，中概股指數跌0.5%。

即睇美股收市︰

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【06：29】【港元滙價】金管局今晨承接9億港元沽盤 銀行體系結餘跌至961億（不斷更新）

編輯：姚卓然