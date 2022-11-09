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【著數優惠】譚仔推全新會員計劃及手機App 入會即送迎新獎賞「凍/熱鏈茶」 張敬軒夥拍譚仔女團拍片宣傳

理財智慧 16:22 2022/11/09

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譚仔國際（02217）旗下的譚仔雲南米線（譚仔）及譚仔三哥米線（三哥），分別推出全新會員計劃及手機App，方便食客點餐及換領獎賞；張敬軒與譚仔女聲合唱團組成的「勿演女笙」及三哥姐姐「SamGirls」亦將協助宣傳片，並再次與日清湖池屋系列聯手推出新口味薯片，供會員換領。

【青姐話】要跌托唔起   要升勒唔住

譚仔及三哥的全新手機App，可提供堂食點餐、外賣自取、遙距取票功能；至於全新會員計劃「譚仔MY線會」及「三哥辛派」登記簡單，升級後即可1蚊1分輕鬆換領豐富獎賞，包括現金券、免費飲品或小食等。

譚仔MY線會：

下載「譚仔雲南米線」手機App及完成會員註冊程序後即成為「兒旦會員」，馬上享有生日優惠及限定優惠。在首筆交易起3個月內登記消費累積滿300元即可升級為「笙級會員」，解鎖賺分換賞功能，再享全年優惠，並有機會參與獨家活動。

三哥辛派：

下載「譚仔三哥米線」手機App及完成會員註冊程序後即成為「真三粉」，即獲生日優惠及限定優惠。在首筆交易起3個月內登記消費累積滿300元即可升級成為「鐵三粉」，賺積分、換獎賞，全年優惠固然少不了，更有火辣辣的獨家活動等著各位鐵三粉。

譚仔與三哥亦為大家準備了全新口味的薯片。繼上次日清湖池屋系列的譚仔「麻辣味」及三哥「煳辣味」薯片大受歡迎，今次雙方繼續攜手合作，期間限定推出兩款人氣湯底口味薯片：譚仔「泡椒酸菜魚湯味薯片」配上三小辣為辣度參考指標，加上酸菜的濃醇甜酸，令每一口薯片都能品嚐到甜酸和香辣味道的互相中和，為你帶來新的味蕾衝擊；而三哥「鴨血水煮湯味薯片」辣度則是五小辣，配上多種香料的豐富層次，香濃辛辣，定必令你回味無窮。

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會員只需於即日下午3時起以手機點餐並消費滿100元，即可免費獲贈全新口味譚仔「泡椒酸菜魚湯味薯片」或三哥「鴨血水煮湯味薯片」乙包，非會員亦可於堂食及外賣自取消費滿150元換領，數量有限，送完即止。

而為宣傳「譚仔MY線會」及「三哥辛派」及全新手機應用程式，譚仔及三哥邀請了張敬軒參與拍攝宣傳片，引領譚仔女聲合唱團成員組成的「勿演女笙」及三哥姐姐「SamGirls」唱出今次新企劃的吸引之處。

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責任編輯：嚴浩文

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著數優惠 譚仔國際（02217） 米線 張敬軒

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