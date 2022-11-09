【美企業績】迪士尼季績遜預期　警告串流媒體增長或會減弱、盤前跌7%

▲ 【美企業績】迪士尼季績遜預期 警告串流媒體增長或會減弱

迪士尼（美：DIS）截至9月底止第四季業績遜預期，並警告稱其Disney+平台的串流媒體增長可能會在未來逐漸減弱。迪士尼盤後一度跌約10%，在周三美股盤前，公司股價跌7%，暫報92.71美元。

期內，公司收入錄得201.5億美元，低於市場預期的212.5億美元，調整後每股盈利為30美分，低於市場預期的55美分。當中，迪士尼公園業務上季收入增長超過 34%至74億美元，低於預期。

Disney+總訂閱人數達到1.642億名用戶

迪士尼旗下所有串流平台用戶總數達2.35億名，按季上升1460萬個；Disney+增加了1210萬訂閱，總訂閱人數達到1.642億名用戶，高於預測的1.6045億名，而Hulu及ESPN+用戶分別達4720萬名與2430萬名。不過，串流媒體業務虧損14.7億美元，損害整體業績。

公司預計上季度將是串流媒體虧損的最低點，並重申盈利能力即將到來，料將在2024財年實現盈利。不過，公司警告稱其Disney+平台的強勁流媒體增長可能會在未來逐漸減弱。

另外，公司首席財務官 Christine McCarthy 調低對新財年的預期，預計收入增長不到10%。

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編輯：姚卓然

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