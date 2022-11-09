【周末好去處】M+草間彌生展覽本月12日開幕 展出6大主題逾200件作品 招牌大型南瓜及波點鏡房勢成熱門打卡位

M+博物館將由本月12日起至明年5月14日，舉辦首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，屆時將展出藝術家草間彌生創作生涯最早期到最近期的作品，涵蓋繪畫、裝置、雕塑、掃描、拼貼、流動影像和檔案資料等多種媒介，總數多達203件。展覽門票現於網上公開發售，售價為240元。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

出生於日本的草間彌生，早年曾以年輕藝術家身份遠赴美國，1960年代於紐約的前衛藝術圈嶄露頭角，及後70年代初回到日本後不獲重視，並受精神疾患困擾，但仍成為當代藝術家中的翹楚。

草間彌生如今已是當代世界極具影響力的藝術家，也是21世紀的全球文化偶像，70多年來的作品不計其數。「草間彌生：一九四五年至今」展覽共分為6個主題，分別為無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量，展出包括《太平洋》（1960年）、《流星》（1992年）、《自我消融》（1966至1974年）、《性愛雜念》（1992年）等作品。

6個主題的作品於2樓的西展廳展出，此外參觀者亦可於B1的地下大堂找到草間彌生最廣為人知的大型雕塑題材《南瓜》（2022年）；在B2的潛空間及展演空間中亦可找到以草間彌生招牌的無限網啟發的大型裝置《神經的死亡》（2022年），以及由草間彌生招牌波點圖案及反射鏡組成的《圓點雜念——渴望天堂的愛》（2022年）。

M+商店亦同步推出一系列展覽限定獨家商品，包括M+與CASETiFY聯乘設計的手機殼、襪子、單肩袋和保溫瓶等，其他草間彌生相關設計商品亦同時發售。

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責任編輯：嚴浩文