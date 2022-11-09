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【物管股】金科服務獲博裕全購一事獲得反壟斷批准　並達成所有要約條件

股市 08:02 2022/11/09

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【物管股】金科服務獲博裕全購一事獲得反壟斷批准　並達成所有要約條件

金科服務 （09666） 公布，公司獲博裕提全購一事昨（8日）獲得反壟斷批准，並達成所有要約條件。

公司指，於昨日下午四時正，已接獲的要約有效接納涉及53,200股發售股份，約佔於已發行股本之0.0081%。計及有關接納後，要約人及其一致行動人士 於合共393,055,875股股份（約佔已發行股份之60.21%）中擁有權益，其中博裕集團於194,857,600股股份（約佔已發行股本之29.85%）中擁有權益。由於所有條件現已達成或獲豁免（如適用），要約人宣佈要約已在各方面成為無條件。

根據《收購守則》規則15.3，當一項要約在各方面成為或宣佈為無條件時，在要約截止前，必須給予仍未接納要約的股東最少14天的書面通知。接納要約的最後時間及日期將為11月22日下午四時正，即要約的最後截止日期。於最後截止日期下午四時正後接獲的要約接納將不予受理。

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編輯：姚卓然

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