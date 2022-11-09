【冬日好去處】YM² x Pocky「裕民FUN享玩樂聖誕」 特設8大主題趣拍區 「Pocky設計廊」展示歷年經典包裝盒

今個聖誕，YM²裕民坊聯乘日本殿堂級零食品牌Pocky呈獻玩味十足的「裕民FUN享玩樂聖誕」Share Happiness主題活動，為大家帶來歡樂滿溢的甜絲絲開心派對。

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

由本月25日至下年1月2日期間， YM²裕民坊特設「8大主題趣拍區」，當中包括超巨型紅色Pocky打造的鏡房「Pocky魔幻盒」、無間斷播放聖誕主題動畫的5米高LED屏幕「Pocky聖誕跑道」、以特別版「Giant Pocky」包裝設計的超巨型「Pocky幸運筒」，以及5個以不同口味Pocky盒配搭特色場景的打卡位，粉絲們萬勿錯過。

此外，場內更設有3大主題遊戲互動區——「Pocky競技場」，大考各位眼界及身手，更可穿上巨型盒子齊齊大拍鬼馬照片！至於一眾零食迷更可親臨「Pocky設計廊」，欣賞多年來的經典Pocky盒子。普世歡騰的佳節當然少不了聖誕環保工作坊，一同預備過一個歡樂聖誕。

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主題裝置及「Pocky設計廊」

日期：2022年11月25日至2023年1月2日 時間：10am – 10pm 詳情：特設8大主題趣拍區及「Pocky設計廊」，開心共享甜蜜聖誕！ 「Pocky 魔幻盒」、「Pocky跑道動畫」、「Pocky幸運筒」及「Pocky設計廊」 地點：YM²裕民坊L1中庭 「尋找Pocky之旅」 – 多種口味的Pocky主題趣拍區 地點：YM²裕民坊商場各層

「Pocky 競技場」 – 3大主題遊戲互動區

日期：2022年11月25日至2023年1月2日 地點：YM²裕民坊L1中庭 時間：2pm – 8pm（星期一至五）/ 12nn – 8pm（星期六、日及公眾假期） 詳情： 顧客只須於YM²裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿200元（最多2間不同商戶），並讚好「YM²裕民坊」Facebook或Instagram專頁，即可於UG禮賓處換領「Pocky 競技場」遊戲咭1張，參加3大遊戲，完成後更可獲送禮品一份。 名額有限，先到先得。

聖誕環保工作坊

日期：2022年12月3、4、10、11、17、18、24、25、26日 地點：YM²裕民坊商場内 時間：2pm – 6pm 詳情：顧客只須於YM²裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿200元（最多2間不同商戶），並讚好「YM²裕民坊」Facebook或Instagram專頁，即可於UG禮賓處換領入場證，參與工作坊。 名額有限，先到先得。

「Pocky裕民同樂」幸福大放送

日期： 2022年12月4、11、18、25日及2023年1月1日 地點：YM²裕民坊商場内 時間：2pm – 6pm（送完即止） 詳情：讚好「YM²裕民坊」及「開心建城」Facebook或Instagram專頁，即可獲禮品一份。名額有限，先到先得。

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責任編輯：嚴浩文