  • 23°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 09:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冬日好去處】YM² x Pocky「裕民FUN享玩樂聖誕」 特設8大主題趣拍區 「Pocky設計廊」展示歷年經典包裝盒

理財智慧 08:00 2022/11/09

分享：

分享：

今個聖誕，YM²裕民坊聯乘日本殿堂級零食品牌Pocky呈獻玩味十足的「裕民FUN享玩樂聖誕」Share Happiness主題活動，為大家帶來歡樂滿溢的甜絲絲開心派對。

【青姐話】要跌托唔起   要升勒唔住

由本月25日至下年1月2日期間， YM²裕民坊特設「8大主題趣拍區」，當中包括超巨型紅色Pocky打造的鏡房「Pocky魔幻盒」、無間斷播放聖誕主題動畫的5米高LED屏幕「Pocky聖誕跑道」、以特別版「Giant Pocky」包裝設計的超巨型「Pocky幸運筒」，以及5個以不同口味Pocky盒配搭特色場景的打卡位，粉絲們萬勿錯過。

此外，場內更設有3大主題遊戲互動區——「Pocky競技場」，大考各位眼界及身手，更可穿上巨型盒子齊齊大拍鬼馬照片！至於一眾零食迷更可親臨「Pocky設計廊」，欣賞多年來的經典Pocky盒子。普世歡騰的佳節當然少不了聖誕環保工作坊，一同預備過一個歡樂聖誕。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

主題裝置及「Pocky設計廊」

日期：2022年11月25日至2023年1月2日

時間：10am – 10pm

詳情：特設8大主題趣拍區及「Pocky設計廊」，開心共享甜蜜聖誕！

「Pocky 魔幻盒」、「Pocky跑道動畫」、「Pocky幸運筒」及「Pocky設計廊」

地點：YM²裕民坊L1中庭

「尋找Pocky之旅」 – 多種口味的Pocky主題趣拍區

地點：YM²裕民坊商場各層

「Pocky 競技場」 – 3大主題遊戲互動區

日期：2022年11月25日至2023年1月2日

地點：YM²裕民坊L1中庭

時間：2pm – 8pm（星期一至五）/ 12nn – 8pm（星期六、日及公眾假期）

詳情： 顧客只須於YM²裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿200元（最多2間不同商戶），並讚好「YM²裕民坊」Facebook或Instagram專頁，即可於UG禮賓處換領「Pocky 競技場」遊戲咭1張，參加3大遊戲，完成後更可獲送禮品一份。 名額有限，先到先得。

聖誕環保工作坊

日期：2022年12月3、4、10、11、17、18、24、25、26日

地點：YM²裕民坊商場内

時間：2pm – 6pm

詳情：顧客只須於YM²裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿200元（最多2間不同商戶），並讚好「YM²裕民坊」Facebook或Instagram專頁，即可於UG禮賓處換領入場證，參與工作坊。 名額有限，先到先得。

「Pocky裕民同樂」幸福大放送

日期： 2022年12月4、11、18、25日及2023年1月1日

地點：YM²裕民坊商場内

時間：2pm – 6pm（送完即止）

詳情：讚好「YM²裕民坊」及「開心建城」Facebook或Instagram專頁，即可獲禮品一份。名額有限，先到先得。

【溫股知新】若有智慧   不如趁勢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
商場活動 裕民坊Yue Man Square 觀塘 聖誕節 零食

上一篇文章

【著數優惠】大家樂11.11網店限量9款二人餐券 買第二件享1折 人均2.5元享「快趣桶」二人餐 人均$6.8歎打堅爐火鍋連飲品　

下一篇文章

高盛指中國近周增加原油進口 料為重新開放作準備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款