高盛指中國近周增加原油進口 料為重新開放作準備

維持防疫政策的內地，在重新開放方面至今仍未有時間表。大行高盛表示，中國最近幾周原油進口量每日增加逾250萬桶，為最終重新開放做準備，並重申了中國會在明年第二季重新開放的基本預測。

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高盛認為，進口的增加也補充了耗盡的庫存。在牛市情境下，提前重啟將對高盛早前預期布油明年110美元的目標價，構成６美元的上行風險，而可能性較低的全面國際重啟，將帶來近15美元的上行空間。維持明年第一季115美元毎桶的預測不變。如果庫存再次完全耗盡，風險仍然偏向上行。

高盛早前發表報告指出，中共二十大後出現更多防疫政策放鬆的跡象，預計中國將在明年第二季開始重新開放，料全面重開後，可推動中國股市上漲20％。

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早前「二十大」結束後，中央未提到在「動態清零」政策上作大幅改變。市場曾憂慮中國原油需求將受抑制。

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