【加密貨幣】幣安峰迴路轉收購FTX　FTT幣曾瀉近9成、港金融人士：如同當年滙豐買恒生

貨幣及虛擬貨幣危機出現峰迴路轉劇情,全球第二大加密資產交易所FTX陷入信心危機,香港時間周二深夜一度傳出叫停提款,由FTX所發行的代幣FTT暴跌。早前與FTX創辦人Sam Bankman-Fried在社交平台「舌戰」的幣安(Binance)創辦人趙長鵬宣布,收購頭號競爭對手。

FTX如同銀行遇上擠提,最終被同業所提購,有香港金融界人士直言情況如同當年滙豐收購恒生。

加密資產交易所FTX同系對沖基金Alameda Research上周末被揭發,大量資產和抵押品都是FTX所發行的加密代幣FTT,遭質疑交易所流動性,趙長鵬一度揚言會清倉所有剩餘的FTT,Fried曾批評競爭對手正試圖散播虛假的謠言來攻擊公司。

不過,在LUNA、三箭資本爆煲陰霾下,資金急從FTX撤出。路透社引述消息指,FTX在72小時內遇上60億美元走資。

事件香港時間周三凌晨突破性發展,趙長鵬在社交平台宣布,幣安已達成協議,收購競爭對手的非美國業務,未有披露作價:

This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days.