【加密貨幣】幣安峰迴路轉收購FTX　FTT幣曾瀉近9成、港金融人士：如同當年滙豐買恒生

▲ 幣安提出收購FTX非美業務，FTT幣仍急瀉

貨幣及虛擬貨幣危機出現峰迴路轉劇情，全球第二大加密資產交易所FTX陷入信心危機，香港時間周二深夜一度傳出叫停提款，由FTX所發行的代幣FTT暴跌。早前與FTX創辦人Sam Bankman-Fried在社交平台「舌戰」的幣安（Binance）創辦人趙長鵬宣布，收購頭號競爭對手。

FTX如同銀行遇上擠提，最終被同業所提購，有香港金融界人士直言情況如同當年滙豐收購恒生。

加密資產交易所FTX同系對沖基金Alameda Research上周末被揭發，大量資產和抵押品都是FTX所發行的加密代幣FTT，遭質疑交易所流動性，趙長鵬一度揚言會清倉所有剩餘的FTT，Fried曾批評競爭對手正試圖散播虛假的謠言來攻擊公司。

FTX傳72小時走資60億美元 趙長鵬收購消息無令FTT止跌

不過，在LUNA、三箭資本爆煲陰霾下，資金急從FTX撤出。路透社引述消息指，FTX在72小時內遇上60億美元走資。

事件香港時間周三凌晨突破性發展，趙長鵬在社交平台宣布，幣安已達成協議，收購競爭對手的非美國業務，未有披露作價：

今午，FTX來求助，出現明顯的流動性緊縮，為保護用戶，我們簽署了不具約束力的意向書，以全面併購FTX.com，以及克服流動性緊縮。

This afternoon， FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users， we signed a non-binding LOI， intending to fully acquire https：//t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days. — CZ 🔶 Binance （@cz_binance） November 8， 2022

趙長鵬補充，將在未來幾天進行全面調查，但公司有權隨時退出交易。

比特幣失守2萬美元 FTX估值曾達320億美元

消息刺激虛擬貨幣FTT在今晨零時的12分鐘內，由14.42美元急升至20.81美元，其後恐慌蔓延，再直插至2美元水平。

至香港時間周三上午10時55分，FTT暫報5.17美元，較月初逾25美元水平急跌。

同時幾乎所有虛擬貨幣出現短暫急升後再大跌，比特幣過去24小時累跌11%，報18218美元，跌穿2萬美元關。

據幣安旗下的CoinMarketCap數據，幣安以即日交易量400億美元，居虛幣交易所之冠，FTX則以40億美元排名第二。

FTX去年獲風險投資公司紅杉資本及貝來德以250億美元的估值入股，9月私人投資者融資時，估值已升到320億美元。

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記者：譚志偉、麥德銘

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