【國泰航空293】國泰委任顧客及商務總裁林紹波 明年1月接任集團CEO

國泰航空(00293)宣布管理層變動，由明年1月1日起，鄧健榮將辭任公司常務董事兼行政總裁；由常務董事兼現任顧客及商務總裁林紹波接替鄧健榮出任公司行政總裁。劉凱詩獲委任為常務董事，並接替林紹波出任公司顧客及商務總裁。此外，由明年４月１日起，韓兆傑將辭任公司常務董事兼營運及航空服務總裁；現任航空服務董事麥皓雲獲委任為常務董事，並接替韓兆傑出任公司營運及航空服務總裁。

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根據國泰網站資料，林紹波目前為國泰航空顧客及商務總裁，以及集團全資附屬公司香港快運之主席。林紹波於2019年8月獲委任為上述兩職，管理所有顧客、商務及貨運業務。他自2017年6月起曾任商務及貨運董事。繼於2019年7月完成收購香港快運後，他隨即擔任行政總裁帶領團隊。林紹波於1996年以管理培訓生的身份加入國泰航空，曾先後在香港及海外不同部門任管理崗位。

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林紹波上月曾表示，由於亞洲部分地區的旅遊業復甦緩慢，預期航空運力要到2024年底或2025年初才回到疫情前水平，意味航空業至少需兩年才能恢復正常。

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