【國泰航空293】國泰傳委任顧客及商務總裁林紹波 為集團下任CEO

外電報道，國泰航空(00293)董事會計劃在今日開會，表決任命集團顧客及商務總裁林紹波為新任行政總裁。消息指，在國泰效力多年的林紹波，勢將接替現任行政總裁鄧健榮。據悉，有關人事變動獲大股東太古股份（00019）及中國國航（00753）所支持。國泰對有關報道不予置評。

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根據國泰網站資料，林紹波目前為國泰航空顧客及商務總裁，以及集團全資附屬公司香港快運之主席。林紹波於2019年8月獲委任為上述兩職，管理所有顧客、商務及貨運業務。他自2017年6月起曾任商務及貨運董事。繼於2019年7月完成收購香港快運後，他隨即擔任行政總裁帶領團隊。林紹波於1996年以管理培訓生的身份加入國泰航空，曾先後在香港及海外不同部門任管理崗位。

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林紹波上月曾表示，由於亞洲部分地區的旅遊業復甦緩慢，預期航空運力要到2024年底或2025年初才回到疫情前水平，意味航空業至少需兩年才能恢復正常。

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