【著數優惠】大家樂11.11網店限量9款二人餐券 買第二件享1折 人均2.5元享「快趣桶」二人餐 人均$6.8歎打堅爐火鍋連飲品　

大家樂將於一年一度的「11.11」為大家帶來「孖住買 拾一折」驚喜震撼優惠，網店eatCDC.com 將於2022年11月11日上午11時正起推出九款限量二人餐券，買第二件即享1折優惠，涵蓋早餐、午餐、下午茶及晚餐時段，每張訂單最高節省超過120元。

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網店eatCDC.com將於2022年11月11日上午11時起開賣九款限量二人餐券，當中更包括人氣之選「焗素豬扒飯」二人餐、「鐵板餐」二人餐，以及「打堅爐火鍋」二人餐等等。以1折優惠價而言，超荀之選當然是「打堅爐火鍋」二人餐，僅需13.5元（人均6.8元）﹔CP值最高首選以低至5元歎「快趣桶」二人餐 (人均2.5元)。九款二人餐每款限量200份（共1,800份），售完即止。

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上述震撼優惠，每張訂單限買2件二人餐及可享第二件1折優惠1次，1折優惠以最低價格之產品計算。以購買「打堅爐火鍋」及「鐵板餐」二人餐為例，價錢較低的「鐵板餐」二人餐可享1折，結帳總額將為147.5元 （「打堅爐火鍋」二人餐$135 +「鐵板餐」二人餐1折價12.5元）。



Club 100會員登入eatCDC.com網站後成功搶購之二人餐券會在Club100易.0手機App內顯示，讓會員可更方便快捷地使用。

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責任編輯：陳詠妍