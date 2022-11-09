【ESG】《建設更綠色及更智能的香港》研究報告 僅21%受訪者指其企業充分利用技術維持可持續營運

▲ 施耐德電氣香港區總裁趙啟文表示，現時能源管理解決方案已由建築設計開始。右為吳家穎。(梁巧恩攝)

疫情不但令大眾更注重健康，更關心地球的健康，與環保、ESG(環境、社會和管治，Environmental, social and governance）相關的議題、投資更受關注。



事實上，早於2019年12月，香港聯交所宣佈提高ESG報告的要求。自2020年7月1日或之後開始的財政年度起，香港上市公司須在ESG報告中披露更多信息，刊發報告的時限也縮短為其財政年度結束後5個月內。



商界環保協會與能源管理解決方案供應商施耐德電氣，早前合作進行的一項研究，並撰寫了《建設更綠色及更智能的香港》研究報告。調查發現 84%受訪者認為可持續性，是其組織策略的核心部分。然而，當被問到過去12個月在能源和可持續性上遇到的主要障礙時，就發現3大挑戰。

1. 62%受訪者認為，要改變長期的商業慣例和組織的思維方式

2. 55%受訪者感到的困難，是現實和理想目標之間取得平衡

3. 41%受訪者則表示，難以獲取準確的數據和信息來制定工作

調查顯示只有21%的受訪者已充分利用新技術來維持可持續營運，亦只有16%受訪者表示他們的組織在過去 12 個月增加了對數碼化的投資。

商界環保協會行政總裁吳家穎表示，企業在可持續發展議題上，要令各級别同事都秉持可持續發展的思維，更需融入可持續發展於企業的原則、價值和信念。更重要的是，政府、商業機構和個人需共同努力，才能更易見成果。 施耐德電氣香港區總裁趙啟文表示， 未來30 年，全球能源需求預計將增加3倍，而科技可成為應對全球可持續發展和能源挑戰的一大助力。

是次研究於今年 8月至9月期間進行，共收回205名商界領袖和專業人士回覆問卷，並圍繞特定的環境議題舉行了3次焦點小組討論。研究目的旨在深入了解當前企業對可持續發展與環境、社會及管治(ESG)的見解，以及對香港在2050 年或之前實現碳中和的準備情況。



本報記者：梁巧恩