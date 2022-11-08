【吉利同系】吉利母企擬買入富豪所持Aurobay　夥雷諾合組內燃機新公司

▲ 【吉利同系】吉利母擬買入富豪所持Aurobay 夥雷諾合組內燃機新公司

富豪汽車（Volvo）發新聞稿宣布，為2030年實現全電動化的未來，富豪汽車將把其在Aurobay 33%的股份悉數出售予吉利汽車 （00175） 母企吉利控股，以完全退出內燃機研發及生產，該項交易預計今年底前完成，所得的資金將用於富豪汽車轉型為全電動公司。

富豪汽車首席財務官Johan Ekdahl表示，汽車行業正在急速變化，而富豪汽車致力於引領這一轉變。隨著公司繼續執行其戰略，這種交易將會成為對其未來投資和合作夥伴關係的重要補充。

他又表示，在全電動轉型期間，Aurobay仍會是公司的戰略合作夥伴，也是混合動力和輕型混動動力系統的唯一供應商。

於2021年由Volvo分拆出來的Aurobay指，其燃燒和混合動力總成業務將計劃於2023年併入吉利控股與雷諾合組的新公司。

據吉利發布通告，吉利控股與雷諾簽訂框架協議，設立一間合營企業公司，各自擁有50%權益，旨在整合各訂約方各自在內燃機、混合及插電式混合動力總成以及變速器業務以及相關技術方面的專長及優勢。合資公司具體條款尚待磋商及落實。

Aurobay表示，明年新公司將併入其17家工廠及5個研發中心，共1.9萬名員工。

合併後的業務，每年將為Volvo汽車、雷諾、Dacia、吉利汽車、領克和PROTON等客戶生產約 500 萬部內燃機、混合動力和插電式混合動力發動機和變速器。該合作夥伴關係還將為其他汽車品牌提供動力總成技術。

Aurobay聯席CEO Michael Fleiss指，許多汽車製造商正專注於電動動力系統，將失去對內燃機和混合動力系統的關注。新公司將在那裏開發和供應最先進的產品。公司將擁有開發和製造低排放或零排放混合動力發動機，從而持續大幅減少全球碳足跡。

他續指，汽車行業對電動車的強烈關注，不足以實現二氧化碳減排目標。電動化只是實現全球汽車碳中和目標所需的幾種解決方案之一。在世界許多地方，既沒有足夠的電力，也沒有足夠的充電基礎設施來實現快速電動化。根據行業估計，到 2040 年，55-75% 的道路上行駛的汽車，仍將是內燃機或混合動力汽車。

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記者：張巧怡