【投資分析】霸菱：亞洲市場短期持續波動　長遠前景依然向好

環球金融服務公司霸菱就亞洲股票發表觀點評論，提到儘管亞洲股票市場可能會持續波動，但精選長線投資機會在長遠增長主題的⽀持下仍然存在投資價值。

亞洲（中國除外）股票投資總監林素亥表示，亞洲股票市場年初⾄今的跌勢，令2022年成為⾃環球金融危機以來年度表現最差的⼀年。然而，儘管市場表現低迷且企業盈利目前處於下調週期，但市場普遍預期2023年的盈利增長將維持於中等水平的個位數。雖然這有望提振投資者情緒，但近期的宏觀經濟發展及地緣政治動態（包括美國對中國高科技出口的限制），持續對盈利預期構成下行風險。

即將面臨的利淡因素

霸菱認為，今年股票市場大幅回調，這主要是受罕見的宏觀經濟及盈利風險的共同影響。展望未來，隨著聯儲局對收緊政策的步伐積極、環球流動性緊縮及美元強勢，可能進⼀步加劇風險。

此外，邁向2023年，環球經濟缺乏增長動力。環球經濟增長將面對的挑戰日益增加，為抑制通脹實行的加息以及飆升的能源成本有可能令美國及歐盟均陷入經濟衰退。與此同時，由於中國堅持對新冠病毒實施「動態清零」政策至少⾄明年第⼆季，預計中國的經濟增⻑復甦仍較為溫和。

儘管新興亞洲市場的通脹仍處於合理水平，但部份國家（中國除外）為避免當地貨幣直線下跌， 不得不實行與聯儲局同步的貨幣政策。此外，中美兩國的地緣政治緊張局勢以及由此衍生的不明朗因素可能會抑制近期資本開支的投資，從而加速供應鏈⼀分為⼆的投資。

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長遠前景正面

霸菱指出，儘管近期的基本因素前景不太樂觀，預計市場於未來數⽉仍將持續波動，但認為長遠前景依然向好。⾸先，聯儲局可能於明年年初至年中逐步結束其緊縮週期，這應有助於緩解強勢美元對亞洲股票的不利影響。

其次，於中國方面，中國共產黨第二十次全國代表⼤會預計將確定中國未來五年的最高領導層。這應能更好地協調促進增長的⽀持性政策及實施結構性改⾰。此外，明年中國可能取消對新冠病毒「動態清零」的政策，屆時有望改善中國經濟的增長勢頭。

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責任編輯：黃苑筠