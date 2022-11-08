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【瑞幸咖啡】曾指控瑞幸咖啡造假數　雪湖資本今大舉持倉　「長線可超越星巴克中國」

股市 19:51 2022/11/08

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【瑞幸咖啡】曾指控瑞幸咖啡造假數　雪湖資本今大舉持倉　「長線可超越星巴克中國」

中國咖啡品牌瑞幸咖啡Luckin Coffee於2019年5月在美國上市，2020年6月被美國證監會除牌，去年申請破產但持續營運，今年股價增長超過9成；雪湖資本Snow Lake Capital據稱當年曾撰寫了報告，指控瑞幸咖啡有超過3億美元交易額造假，近日雪湖資本創辦人兼CEO馬自銘接受外媒採訪時表示，公司已買入瑞幸咖啡少數股份，預計其估值將會大幅增加。

馬自銘表示，瑞幸咖啡能夠扭虧為盈是個中國商業界的一個「奇蹟」，目前瑞幸咖啡的持倉佔雪湖資本管理資產的15%。他指，買入股票是由於他認為該公司在中國長遠而言可超越星巴克，只要該公司能夠持續增長，他有計劃持有這些股份多年。

瑞幸咖啡不到一年迅速起死回生 料2024年估值將達150億美元

瑞幸咖啡於去年申請破產但持續營運，先後恢復了在中國的擴張，並利用銷售一系列更符合國內消費者口味的咖啡飲品來提高銷售額。去年全年淨利潤為1.07億美元，股價今初至今增長超過9成，估值約48億美元。雪湖資本預計，2024年估值將增長至達150億美元，市盈率達35倍，與星巴克中國的業務估值相約。

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記者：張巧怡

美股 瑞幸咖啡（美：LK） 星巴克 股票 飲品 品牌 咖啡 中國

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