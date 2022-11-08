【TWTR】Elon Musk：Twitter使用率處於歷史新高

自全球首富馬斯克（Elon Musk）正式入主社交平台Twitter（美：TWTR）後，即迎來大規模改革，大幅裁員、向藍剔認證用戶收月費8美元等消息不斷傳出。在此之際，馬斯克表示，Twitter使用量現在處於歷史最高水平。

馬斯克在Twitter上表示，「Twitter的使用量處於歷史最高水平，希望伺服器不會因此融化。」

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互聯網市場研究Apptopia接受外媒訪問時指，自馬斯克收購以來，Twitter的日均下載量和日均使用量飆升。Apptopia內容總監Adam Blacker形容，這就像高速公路上的車禍，人們喜歡停下來觀看。

據Apptopia的數據，自馬斯克正式接手該平台以來，Twitter的日均下載量和日均使用量均大幅增加。與10月相比，日均下載量增加了 28%。與9月份相比，下載量增加46%。

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責任編輯：黃苑筠