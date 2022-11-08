【英國經濟】英國生活成本持續上升 零售業界憂聖誕節旺季銷售低迷

由於英國生活成本飈升，近半英國家庭計劃減少節目支出，英國零售業擔憂，以往年底的購物旺季的景氣低迷。

支付處理機構Barclaycard上月中旬調查指出，有 48% 的民眾計劃在聖誕節減少開支，當中59%受訪者計劃減少購買，42%受訪者計劃減少



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巴克萊卡補充，雖然10月消費者支出年增 3.5%，，較9月時年增1.8%高，但經過通脹調整後，仍然顯示出消費者支出減少。

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記者：何珊如