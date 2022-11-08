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【英國經濟】英國生活成本持續上升 零售業界憂聖誕節旺季銷售低迷

環球政經 19:18 2022/11/08

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由於英國生活成本飈升，近半英國家庭計劃減少節目支出，英國零售業擔憂，以往年底的購物旺季的景氣低迷。

支付處理機構Barclaycard上月中旬調查指出，有 48% 的民眾計劃在聖誕節減少開支，當中59%受訪者計劃減少購買，42%受訪者計劃減少


同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

巴克萊卡補充，雖然10月消費者支出年增 3.5%，，較9月時年增1.8%高，但經過通脹調整後，仍然顯示出消費者支出減少。

 

【大行報告】 一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價【見下頁

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記者：何珊如

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