【美股焦點】SpaceX星鏈網絡服務增限制 1TB後降低用户數據量

馬斯克創辦的 （Elon Musk）太空公司SpaceX日前對其星鏈網路服務增加限制，將降低用户消耗的數據量。

根據SpaceX 的數據新政策規定， 每個月使用量達 1TB 數據以上的用户，在高峰時段，即上午7時至晚上 11 點將會被減速。



同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

SpaceX承諾為提供用户「無限數據」，但目前服務有分為「基本」及「優先」二方案，最初用户會直接享有最快網速的「優先連結」，但在使用量達新規定 1TB後將會轉為「基本連結」。

截至今年6月，SpaceX星鏈目前擁有約50萬名訂閱用户。

【大行報告】 一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如