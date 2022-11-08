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【美股焦點】SpaceX星鏈網絡服務增限制 1TB後降低用户數據量

環球政經 17:44 2022/11/08

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馬斯克創辦的 （Elon Musk）太空公司SpaceX日前對其星鏈網路服務增加限制，將降低用户消耗的數據量。

根據SpaceX 的數據新政策規定， 每個月使用量達 1TB 數據以上的用户，在高峰時段，即上午7時至晚上 11 點將會被減速。


同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

SpaceX承諾為提供用户「無限數據」，但目前服務有分為「基本」及「優先」二方案，最初用户會直接享有最快網速的「優先連結」，但在使用量達新規定 1TB後將會轉為「基本連結」。

截至今年6月，SpaceX星鏈目前擁有約50萬名訂閱用户。

【大行報告】 一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價【見下頁

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記者：何珊如

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