【美國經濟】摩根士丹利：美股正在接近熊市底部　企業裁員是牛市訊號

由於聯儲局大幅加息來對抗通脹，引發經濟衰退的憂慮，Twtter、Meta、蘋果、亞馬遜等大型科技公司均表示裁員或暫停招聘。摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson表示，美股正在接近熊市底部，而企業裁員周期開始，將是其看漲美股的關鍵訊號之一。

今年多間大型科企宣布裁員。除了近日傳出裁員消息的Twtter和Meta，蘋果、亞馬遜、高通等巨頭亦紛紛宣布凍結全部或絕大部分招聘。疫情期間，科技公司發展得太快。然而，隨着經濟衰退風險加劇、通脹居高不下，以及民眾的行為恢復至疫情前的模式，使科企越來越多的支出變得難以管理。

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曾成功預測今年股市大跌的Michael Wilson，他指出，現在情況是科技股太多了，而且價值被高估。但他並不認為科技行業已死。相反，就支出趨勢而言，他非常看好科技支出。他補充，大量優秀的科技股都沒問題，個股方面有很多很好的機會。

Michael Wilson認為，美股正在接近熊市底部。他建議投資者，要清楚在上一輪跌市中，哪些股票表現更較好，因為這將可從中看到，在下一輪股市上漲中，哪些股票將表現更好。他還表示，工業、金融和一些大宗商品板塊一直都表現出色。

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責任編輯：黃苑筠