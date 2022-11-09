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卡塔爾世界盃大使稱「同性戀是精神病」隨行官員即腰斬訪問

環球社會熱點 09:05 2022/11/09

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卡塔爾世界盃本月20日舉行，作為主辦國的卡塔爾人權問題備受外界批評。德國電視二台（ZDF）周二（8日）播放卡塔爾世界盃紀錄片，卡塔爾世界盃大使薩勒曼於訪問直指「同性戀是精神病」，引起外界熱議。據悉，薩勒曼發表上述言論後，隨行官員隨即腰斬訪問。

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德國電視二台周二播放《Geheimsache Qatar》部分片段，當中包括卡塔爾世界盃大使、前國腳薩勒曼（Khalid Salman）訪問。薩勒曼向主持表示，世界盃比賽吸引全球旅客來訪卡塔爾，當地民眾對此相當歡迎，但所有人都必須遵守該國規定。

薩勒曼補充稱，同性戀在卡塔爾是被「禁止」（阿拉伯語：haram）的，他們必須接受當地規則。主持反問為甚麼禁止同性戀，薩勒曼稱自己並非恪守教規的穆斯林，但認為同性戀是精神病。

全球人口下周將達80億 資源過度消耗勢成挑戰 【下一頁】

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德國電視二台報道指，薩勒曼表達對同性戀的看法後，一名隨行官員立即中斷訪問。

世界盃舉行期間估計有過百萬旅客到訪卡塔爾觀賞賽事，但當地是傳統穆斯林國家，同性戀行為屬非法，嚴重可被判處死判。有英國著名LGBT活動人士曾在多哈發起支持平權抗議，最後被警方拘捕。

外界有聲音不滿卡塔爾人權情況惡劣，剥削移民勞工及女性待遇而抵制世界盃。根據官方數據，有37名參與建造世界盃場館的移民勞工死亡，不過維權組織聲稱真實死亡數字或多達數千。

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責任編輯：郭麗明

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