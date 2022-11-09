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【美國中期選舉】幾時會知投票結果？邊州最遲點完票？

環球政治 07:05 2022/11/09

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周二（8日）為美國中期選舉投票日，包括改選眾議院全數435席、參議院34席、36個州分及3個領土選出新任州長及首長。眾院選情於選舉當晚已較明朗，不過參院選情較激烈，或要長達數周時間才能決定控制權誰屬。

【美國中期選舉】5州選情或大逆轉 點票時間差距大 【下一頁】

  • 幾時會知道投票結果？

美國東部時間周二晚7點至8點（本港周三早上8點至9點）左右，東岸地區料會進行首輪開票。

美國東部時間晚上10點或11點（本港周三早上11點至中午12點）左右，中西部的票站將關閉一個小時或更長時間，屆時民調機構或專家會有足夠時間預測眾院由共和黨抑或民主黨控制，因此眾院選情或於當晚已經明朗。

不過西岸的眾院選情激烈，如果屆時雙方的得票率相當接近，或仍需數天時間才能決定眾院控制權誰屬。

參議院的選情更為緊湊，料當晚不會有結果。

【美國中期選舉】侵粉爭做票站職員 親自監督投票結果 【下一頁】

  • 哪些州分的投票結果或有延誤？

加州會接受郵戳為選舉日的選票，因此通常需要數周時間點算所有選票。而內華達州和華盛頓州允許延遲投票，接受郵戳為選舉日之前的選票，點算進度也會落後其餘州分。

威斯康星州和賓夕法尼亞州要於選舉當日才開始點算郵寄選票，因此一般較遲才會公布投票結果，也可能會出現選舉夜共和黨領先、其後民主黨反超前的現象。

相反佛羅里達州和北卡羅來納州會提前點算郵寄選票，可能會出現選舉夜民主黨領先，其後共和黨反超前的現象。

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責任編輯：鄭錦玲

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