挪威現罕見粉紅色極光 太陽風暴影響

不少港人到挪威等北歐國家旅行時，都會在當地觀看極光。有別平時看到的綠色極光，挪威近日曾短暫出現粉紅色極光。有挪威導遊表示，粉紅色極光僅維持了2分鐘。美國自然科學網站其後分析指，是因為太陽風暴導致地球磁場出現裂縫，令挪威出現罕見粉紅色極光。

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美國自然科學網站《Live Science》報道，挪威導遊Markus Varik本月3日帶團期間，突然發現天空中出現粉紅色極光。他指現象發生於當日當地時間約傍晚6時（香港時間翌日凌晨1時），並僅維持了2分鐘。

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Markus Varik接受採訪透露，他已有逾10年的帶團經驗，但該次為他職業生涯中，看到的最強烈的粉紅色極光。他形容，相關情景令他感到自己很渺小。

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《Live Science》分析指，地球磁層有一個不可見磁場，平時太陽風能抵達地球表面上方約100至130公里之間位置，與附近氧原子相互作用後產生綠光。但一場G-1級別的太陽風暴襲擊地球後，磁場出現短暫性裂縫。高能太陽粒子較平時更能深入大氣層，太陽風能穿透100公里以下，該區域富含氮，作用後令極光呈現粉紅色。

天文網站Spaceweather.com指，磁層裂縫在出現6小時已經關閉，期間瑞典上空亦出現藍色極光。

責任編輯：李俊儀