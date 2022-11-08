【居屋2022】新居屋下周二（15日）揀樓 8926個單位51折發售價單曝光 樓王北角驥華苑最平單位入場費248萬元

最近樓市處於冷峰，樓價持續下調，於今年6月已攪珠的「居屋2022」，樓書價單於周二（8日）曝光，將於下周二（15日）起揀樓，樓價回軟，未知會否影響銷情。

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今期居屋推售7個新屋苑，分別為位於港島區的海景新盤北角驥華苑，九龍區方面，有土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑；至於新界區也有三大屋苑，分別為東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑。是次出售的單位，以市價51折推售，樓價約由124萬至531萬元不等。

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最矚目的，當然是港島區罕有供應、位於北角的海景盤驥華苑，最貴的樓王單位，位於32樓7室，實用面積457平方呎，樓價530.95萬元，呎價達11,618元。該屋苑最平的單位位於3樓3室，實用面積298平方呎，樓價248.31萬元，呎價8,333元。



至於樓價最平的屋苑，就是東涌裕雅苑，該屋苑最平單位位於A座1樓15室，實用面積277平方呎，樓價僅129.63萬元，呎價4,680元。就算是最貴單位，單位實用面積555平方呎，售價也只是354萬元，呎價約6,300元。

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房委會指，選樓通知書須於選樓日期前預早寄出，因此香港房屋委員會(房委會)、房屋署及香港房屋協會(房協)不能保證申請者於獲邀的選樓日，仍有單位可供選購。倘若到申請者選樓時，其所屬申請類別的配額已用盡或可供選購單位已售罄，申請者將不獲安排選樓，請留意最新的銷售情況。



同時，在選樓期間，申請者可到房委會客務中心 (九龍樂富橫頭磡南道三號房委會客務中心第一層平台)，觀看居屋銷售小組辦事處(本辦事處)電視屏幕所顯示的最新售樓情况。電視屏幕的播放時間為每天（假日照常）上午8時正至晚上10時正。有關每日銷售情況的更新訊息會於晚上8時同步上載於房委會/房屋署網頁(www.housingauthority.gov.hk/hos/2022)。

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責任編輯：陳詠妍