【Wi-Fi 7】聯發科發布旗艦處理器「天璣 9200」　支援Wi-Fi 7手機料年底面世

▲ 聯發科（MediaTek）發布新一代旗艦處理器「天璣9200」（Dimensity 9200），宣稱天璣9200是「Wi-Fi 7 Ready」新品。

WiFi 6自2019年推出，短短3年的市場滲透率便達到50%，不少科企由此看好WiFi 7的發展前景並著手部署。早在去年預告推出Wi-Fi 7技術的聯發科（MediaTek），今（8日）發布了的新一代旗艦處理器「天璣9200」（Dimensity 9200），採用TSMC的第二代4nm製程、第二代Armv9架構。聯發科更宣稱天璣9200是「Wi-Fi 7 Ready」新品。

目前聯發科對於天璣9200首發予哪一間手機大廠，似乎未有定案，僅表示首款產品會在11月底上市。在是次發布會上，多間中國內地手機大廠包括Vivo、Oppo、小米、華碩、榮耀等均有為天璣9200站台，因此外媒亦預計，這幾間手機大廠將會發布對應的產品。

由於Wi-Fi 7標準還在修訂當中，因此聯發科暫時僅表示「Wi-Fi 7 Ready」。據悉，搭配對應的Wi-Fi 7路由器，預計最高傳輸速率可達到6.5Gbps。

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效能提升 改善App應用體驗

天璣9200具備多達170億個電晶體，搭載八核旗艦CPU，Cortex-X3大核主頻高達3.05GHz，且性能核心全部支援純64位元應用，多執行緒64位元運算可大幅升級App應用體驗。其中主力的X3大核比前代號稱快10%以上，並在一般使用環境下可以降低功耗約 15%至20%。

在顯示的部份，則採用了Immortalis-G715 GPU，相較天璣9000效能增加了32%，減少功耗達41%。在現代處理器必不能少的AI處理器APU也來到了第六代，其APU 690對比上代，提升35% AI效能。

此外，天璣9200還支援LPDDR5X 8533Mbps、UFS4.0、新世代藍牙LE Audio以及Wi-Fi 7的規格。

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責任編輯：張寶燕