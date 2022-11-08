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奧運站維港灣中層兩房戶740萬沽　重返2015年水平

股樓投資 18:26 2022/11/08

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二手樓價持續下跌，市區屋苑屢錄時光倒流價。中原地產黃家全說，奧運站維港灣10座中層F室，實用面積457平方呎，兩房間隔，座向北方，望內園景及開揚市景，議價後以740萬元易手，成交價創苑同類型單位近7年新低，重返2015年水平，實用呎價則約16,193元。  

資料顯示，原業主於1999年1月以298萬元購入上址，持貨超過23年，現賬面仍賺442萬元離場，單位期內升值近1.5倍。 

維港灣位於奧運站海輝道11號，於2000開始入伙，共有9座，提供2,314個單位，實用面積由457平方呎起，至最大1,891平方呎。屋苑最大賣點是維港灣交通便利，鄰近港鐵奧運站。 

延伸閱讀【有相睇】淘大花園一房398萬售 時光倒流至16年【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

奧運站 維港灣 中原地產 私人屋苑 二手市場

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