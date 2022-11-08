奧運站維港灣中層兩房戶740萬沽　重返2015年水平

二手樓價持續下跌，市區屋苑屢錄時光倒流價。中原地產黃家全說，奧運站維港灣10座中層F室，實用面積457平方呎，兩房間隔，座向北方，望內園景及開揚市景，議價後以740萬元易手，成交價創苑同類型單位近7年新低，重返2015年水平，實用呎價則約16,193元。

資料顯示，原業主於1999年1月以298萬元購入上址，持貨超過23年，現賬面仍賺442萬元離場，單位期內升值近1.5倍。

維港灣位於奧運站海輝道11號，於2000開始入伙，共有9座，提供2,314個單位，實用面積由457平方呎起，至最大1,891平方呎。屋苑最大賣點是維港灣交通便利，鄰近港鐵奧運站。

延伸閱讀【有相睇】淘大花園一房398萬售 時光倒流至16年【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機