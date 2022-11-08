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【比亞迪1211】比亞迪傳明年首季推出高端品牌 售價或逾100萬元人幣

股樓投資 19:13 2022/11/08

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外電報道，電動車生產商比亞迪(01211)，暫定明年首季度發布高端品牌汽車，售價將在100萬元人民幣以上。工商登記信息顯示，昨天，比亞迪在深圳市南山區註冊成立深圳仰望汽車銷售有限公司，該公司由比亞迪工業公司100％持股，經營範圍包括新能源汽車整車銷售、新能源汽車電附件銷售、插電式混合動力專用發動機銷售及充電樁銷售等。比亞迪全日跌1.2%收報196.1元。

寶尊電商近4億元收購 GAP大中華區業務  詳情請看【下一頁

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

另外，乘聯會數據顯示，10月新能源乘用車零售銷量達到55.6萬輛，同比增長75.2％，環比降9％。1至10月新能源乘用車國內零售443.2萬輛，同比增長107.5％。同月新能源乘用車出口10.3萬輛，當中特斯拉(美：TSLA)中國出口54,504輛、上汽乘用車的新能源出口18,688輛，東風(00489)易捷特出口10,785輛，比亞迪汽車9,529輛。

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撰文 : 李尚毅

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