【本地零售】美食嘉年華今日閉幕　商戶嘆市民消費力減弱、生意一般

▲ 由於臨近年尾，不少市民亦會選購做節食品。（黃建輝攝）

香港美食嘉年華上周因颱風吹襲，延至今日閉幕，有商戶由昨日開始進行額外促銷。場內有顧客透露，因展會延長開放才前來購物，惟有商戶坦言天氣令人流稍遜於預期，生意平平。

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由廠商會舉辦的「第9屆香港美食嘉年華」 原訂於11月6日閉幕，但因颱風襲港令嘉年華關閉近3天，故大會決定延至9日結束。市民梁先生昨日與太太前來購物，花近1000元購買瑤柱絲、牛肉乾及合桃等，認為場內氣氛不錯。

丸類產品銷情佳

主打阿中丸子等急凍產品的「加會創作」透露，周末人流不錯。店員陳小姐續指，顧客消費力普通，但今年品牌擴大攤位，估計生意仍將較去年增加2成，人均消費約200元。由於步入秋冬季，是火鍋旺季，故丸類產品的銷情不錯。

▲ 步入火鍋旺季，令丸類產品銷情不錯。（黃建輝攝）

另一參展商、台灣食品供應商「寶島好物（香港）」的攤檔負責人鄧先生則指，展會人流不錯，周末比較多年輕顧客，消費力較高；平日則以家庭主婦、較年長的顧客為主。他續指，今年首次參加美食嘉年華，認為人流、生意情況算不錯。然而他聽聞其他檔主反映，去年情況更理想，亦認為生意較本來預期少三分之一。鄧相信與今年經濟情況不明朗有關，尤其股市表現波動，令市民的消費意欲減弱。

▲ 「寶島好物（香港）」認為生意較本來預期少三分之一。（黃建輝攝）

▲ 但攤榴負責人鄧先生認為活動人流不錯，有助建立知名度。（葉泳珊攝）

加推促銷優惠

急凍食品銷售商「潮掂」由昨日開始加推「第二件半價」促銷推廣。該店店員朱小姐指，展會生意及人流表現一般，亦相信與近期的經濟狀況有關，平均消費約100至200元左右。她稱，大部分客源是40至50歲的家庭客。由於臨近年尾，佛跳牆系列的鮑魚花膠雞尤其暢銷，估計與符合做節需求的原因有關。另外該店主打的潮汕牛肉亦因火鍋旺季臨近，而銷情較佳。

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記者：葉泳珊