【日本經濟】旅遊業回復太快令人手短缺　日本酒店業逾半員工被迫加班

▲ 有調查顯示，超過一半的日本酒店業人手不足，員工被迫加班工作應對。

日本政府在10月重新開放予外國遊客入境，加上實施了「全國旅行支援」，旅遊業正逐漸回復。不過有調查顯示，超過一半的酒店業人手不足，員工被迫加班工作應對。

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日本最大調查公司「帝國數據庫」（Teikoku Databank）數據顯示，有50.1%住宿企業的全職員工反映人手不足，是近2年10個月以來，首次超越5成的水平。而非全職員工中，亦有30.4%有同樣看法，是疫情以來最多的數字。

45%住宿企業 料今年銷售額增加

反映人手不足的從業員，有超過一半來自旅館及酒店的住宿企業。並特別提到10月時，日本政府實施全國旅行支援以及大幅放寬入境政策，住宿需求大增。調查又發現，自9月起便急增加班超時工作的例子，人手不足的問題非常嚴重。

調查亦顯示，與旅遊業相關的商戶信心指數已恢復。其中，「旅館／酒店」為53.3，按季上升15.9點；「旅遊業」為40.0，上升17.7點；「餐廳」39.0，上升7.2分；觀光巴士等「大型客車」為39.9，上升11.8分。截至10月，日式旅館和酒店業中，更有有45%的公司預計2022財年的銷售額將增加。

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責任編輯：李智美