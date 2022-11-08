【鋰業股】 碳酸鋰價再破頂 均價逼近每噸58萬元 天齊贛鋒齊齊逆市升

電池級碳酸鋰均價再創新高，帶動鋰業股上升，其中天齊鋰業（09696）表現最好，高見76.75元，最多升5.9%，收報76元，仍升4.8%，成交額2.1億元。另一龍頭股贛鋒鋰業（01772）高見66.5元，最多升3.8%，收報65.95元，升近3%，成交額3.8億元。

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據上海鋼聯數據顯示，電池級碳酸鋰價格最新再升每噸3,000元（人民幣，下同），均價達57.9萬元，創歷史新高。中資券商銀河證券認為，在缺少中國資本與中國技術參與的情況下，全球鋰資源的開發進度與供應或低於預期，將進一步加劇未來鋰資源供應的緊張格局，延長鋰價的高景氣周期。

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記者：郭秀慧