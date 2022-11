【COP27】約翰遜嘲黨員逼宮關極端熱浪事 否認搶辛偉誠風頭

第27屆聯合國氣候變化大會(COP27)周一(7日)繼續在埃及舉行,英國前首相約翰遜亦有出席,並在峰會發表講話。他笑稱今年倫敦受極端熱浪侵襲,導致黨員忍受不了高溫才發動政變向他逼宮。約翰遜又稱自己現時在保守黨是「茄喱啡」,否認要搶現任首相辛偉誠的風頭。

全球多國領袖這兩周聚集於COP27,共同討論如何應對氣候危機。英國前首相約翰遜(Boris Johnson)亦有受邀出席,周一在峰會發表講話及受訪。

約翰遜利用被內閣大臣及保守黨高層逼宮一事自嘲:

「今年7月倫敦氣溫首次升至攝氏40度,用英國標準來說是前所未見及難以忍受。或許如此,就是導致當時西敏寺出現政治動盪的原因,誰知道呢。」

(Temperatures in London this July reached 40 degrees, which is unprecedented and almost unbearable by United Kingdom standards – perhaps even contributing, who knows, to unexpected political turmoil that we saw in Westminster at that time)