【COP27】約翰遜嘲黨員逼宮關極端熱浪事 否認搶辛偉誠風頭

第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）周一（7日）繼續在埃及舉行，英國前首相約翰遜亦有出席，並在峰會發表講話。他笑稱今年倫敦受極端熱浪侵襲，導致黨員忍受不了高溫才發動政變向他逼宮。約翰遜又稱自己現時在保守黨是「茄喱啡」，否認要搶現任首相辛偉誠的風頭。

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全球多國領袖這兩周聚集於COP27，共同討論如何應對氣候危機。英國前首相約翰遜（Boris Johnson）亦有受邀出席，周一在峰會發表講話及受訪。

約翰遜利用被內閣大臣及保守黨高層逼宮一事自嘲：

「今年7月倫敦氣溫首次升至攝氏40度，用英國標準來說是前所未見及難以忍受。或許如此，就是導致當時西敏寺出現政治動盪的原因，誰知道呢。」 （Temperatures in London this July reached 40 degrees， which is unprecedented and almost unbearable by United Kingdom standards – perhaps even contributing， who knows， to unexpected political turmoil that we saw in Westminster at that time）

約翰遜否認現身是為搶辛偉誠（Rishi Sunak）風頭，又指自己現時在保守黨只是「茄喱啡」（foot soldier and spear carrier）角色，出席COP27是為延續去年COP26的峰會精神。

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前首相卓慧思（Liz Truss）在任時爭取解除水力壓裂（fracking）開採嚴頁岩油氣禁令，但辛偉誠上台後再次恢復禁令。約翰遜於COP27特意提及此事，直指有人推遲執行這個零排放項目，反而選擇在鄉村地區重新使用燃煤發電，破壞當地環境。

約翰遜稱COP27峰會正是反撃上述廢話的時機，並表示英國擁有豐富資源，足以在過渡時期提供足夠碳氫化合物，強調現時並非放棄零排放及可再生技術的時候。

COP27其中一個重要議題是討論「氣候賠償」，但約翰遜直言英國沒有財政資源支付賠償，根本不會有國家有錢支付氣候賠償。他認為峰會重點應側重於推動技術解決方案，展望未來。

辛偉誠最初表示將專注應付生活成本危機，不會出席COP27峰會。但約翰遜宣布出席後，他隨即轉軚同意參加，並指與約翰遜同場不感尷尬，堅稱兩人關係良好，「絕無握手言和」（no hatchet to be buried）需要。

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責任編輯：郭麗明