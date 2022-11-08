【晶片禁令】美國晶片出口管制下 輝達為華推出符合管制新型晶片

美國芯片製造商輝達（美：NVDA）周一公布，正在中國提供一款符合近期出口管制規定的新型先進晶片片，中國電腦銷售商亦正以有關產品進行推廣廣告。

該晶片名稱為A800，為首個美國半導體公司就美國新貿易規則下，為中國製造的先進處理器的晶片。輝達先前表示，出口限制可能會使其損失數億美元的收入。

美國在10月初制定有關禁令，禁止了中國晶片製造商出口先進微晶片以及生產先進晶片的設備，以防止尖端技術流入中國。



同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

輝達發言人指，「英偉達A800 GPU於第三季度投入生產，是以往A100 GPU的另一種替代產品。A800符合美國政府關於減少出口管制的明確測試，而且無法通過編程超過A800。」

有中國的經銷商網站有為A800與A100的規格作詳細比較。A800在晶片間數據傳輸速率為每秒400GB，低於A100的每秒600GB。

【大行報告】 一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如