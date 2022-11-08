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【晶片禁令】美國晶片出口管制下 輝達為華推出符合管制新型晶片

環球政經 17:44 2022/11/08

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美國芯片製造商輝達（美：NVDA）周一公布，正在中國提供一款符合近期出口管制規定的新型先進晶片片，中國電腦銷售商亦正以有關產品進行推廣廣告。

該晶片名稱為A800，為首個美國半導體公司就美國新貿易規則下，為中國製造的先進處理器的晶片。輝達先前表示，出口限制可能會使其損失數億美元的收入。

美國在10月初制定有關禁令，禁止了中國晶片製造商出口先進微晶片以及生產先進晶片的設備，以防止尖端技術流入中國。


同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

輝達發言人指，「英偉達A800 GPU於第三季度投入生產，是以往A100 GPU的另一種替代產品。A800符合美國政府關於減少出口管制的明確測試，而且無法通過編程超過A800。」 

有中國的經銷商網站有為A800與A100的規格作詳細比較。A800在晶片間數據傳輸速率為每秒400GB，低於A100的每秒600GB。

【大行報告】 一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價【見下頁

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記者：何珊如

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