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【吉利 175】 吉利夥雷諾組合資公司 整合雙方技術優勢 吉利股價逆市升

股樓投資 17:39 2022/11/08

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吉利汽車（00175）近日動作多多，最新公布與母公司浙江吉利控股集團及雷諾（Renault）各自訂立框架協議，建議設立一間合營企業公司，旨在整合各方各自在內燃機、混合及插電式混合動力總成以及變速器業務，以及相關技術方面的專長及優勢，為自家品牌和其它汽車製造商提供汽油引擎和混合動力技術。

同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

公告指，新公司將在17間動力系統工廠及3個研發中心聘用1.9萬人，預計在明年達成最終協議。根據框架協議，吉利控股和公司作為一方，雷諾作為另一方，暫定將各自於建議合資公司擁有50%之權益。吉利認為，建議合資項目為集團提供良好的商機，令其可利用集團及雷諾的優勢及資源，並擴闊集團業務範疇，因此董事會認為，成立建議合資公司符合公司及其股東之整體利益。

【中美角力】 傳為避美制裁 阿里巴巴等中資芯片商調整芯片設計 降低處理器生產速度【見下頁

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據悉，新公司將設在倫敦，將向日產及三菱汽車提供內燃機及混合動力系統，一旦投入運行，新公司將有能力每年供應約500萬個引擎和混合動力系統。

同場加映﹕【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

股價走勢上，吉利今日（8日）表現反覆，高開1.8%後調頭向下，低見10.68元，一度倒跌1.3%，午後反覆回升，收市報10.98元，升1.5%，成交額9.4億元。

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記者：郭秀慧

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港股 汽車 雷諾 日產 吉利汽車（00175）

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