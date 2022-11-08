【Netflix原創IP】Stranger Things怪奇物語VR遊戲　2023年冬季推出（有片）

▲ Netflix與遊戲開發商Tender Claws宣布《怪奇物語》（Stranger Things）VR遊戲將於明年冬季正式登陸主流VR平台，玩家需要扮演由英國男演員Jamie Campbell Bower（右）飾演的反派Vecna。

Neflix王牌原創電視影集《怪奇物語》（Stranger Things）自2016年首季開播以來叫好叫座，Stranger Things的周邊產品亦同樣受熱捧。Netflix與遊戲開發商Tender Claws日前在「怪奇物語日」上宣布，《怪奇物語》VR遊戲將於明年冬季正式登陸主流VR平台。

Netflix《怪奇物語》早前已經推出多款同名改編遊戲，讓玩家能在遊戲世界延續劇情，同時也能藉此吸引更多人觀看該影集。而是次的《怪奇物語》VR遊戲為恐怖動作類作品，將延續電視影集著重的懸疑劇情。

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在遊戲中，玩家需要扮演由英國男演員Jamie Campbell Bower飾演的反派「Vecna」，成為未知現實的探索者，並且針對霍金斯（Hawkins）與Eleven進行報復。Netflix指，玩家可以能入侵思想，製造惡夢。此前，Tender Claws亦曾開發過兩款VR遊戲，包括AR虛擬寵物及沉浸式話劇遊戲。

《怪奇物語》作為Netflix的代表性IP，外界估計新遊戲將為急於增加收入的Netflix帶來更多可能性。至於其他具體細節，包括屆時該遊戲對應的VR頭戴裝置，仍有待官方公布。

責任編輯：張寶燕