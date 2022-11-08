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【美國中期選舉】5州選情或大逆轉 點票時間差距大

環球政治 17:29 2022/11/08

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周二（8日）為美國中期選舉投票日，但美媒預計多州需時數天才能完成點票。而且部分州點票及開票時間差距較大，選舉結束當晚選情與最終結果或完全不一樣，出現「藍州轉紅」和「紅州轉藍」的現象。

【美國中期選舉】侵粉爭做票站職員 親自監督投票結果 【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，各州的投票方式、官員計票及公布結果的時間都有出入。而且各州選民傾向親身投票抑或郵寄選票也會影響選情，如民主黨人普遍傾向郵寄選票，而共和黨人普遍傾向親身投票，因此會出現有州分選舉結束當晚選情與最終結果相反的情況。

以下5個關鍵州分結果足以影響參院控制權，而這些州分選情或會完全逆轉：

  • 亞利桑那州：可能由藍變紅

統計郵寄選票的過程需時較長，該州法律容許選舉官員收到郵寄選票後立刻處理統計。民主黨人傾向郵寄選票，因此亞利桑那州開始點票時或由民主黨人領先。

但選舉當日到達的郵寄選票或親身投票的選民或傾向支持共和黨，因此該州選情有可能由藍轉紅。

  • 賓夕法尼亞州：可能由紅變藍

2020年大選投票日當晚，共和黨的特朗普（Donald Trump）一度以近70萬票於該州領先。但該州其後幾日點算郵寄選票後，民主黨的拜登（Joe Biden）以約6.3萬票反超前取勝。

該州選舉官員要到選舉日才可處理郵寄選票，因此共和黨人於選舉夜更有可能領先，但其後民主黨人則有機會逆轉。

普京盟友首承認曾干預美國選舉 揚言繼續行動 【下一頁】

  • 佐治亞州：可能由紅變藍

料會與2020年大選一樣由紅轉藍，但由於新冠疫情緩和，今年佐治亞州選民郵寄選票的比例或小於2020年大選，選情逆轉幅度或不如2020年。

  • 威斯康星州：可能由紅變藍

威斯康星州相對較小，計票速度也會較快，通常會在選舉當晚完成統計大部分選票。2020年大選期間，拜登於5個州分成功逆轉選情取勝，其中一個就是威斯康星州。

  • 密歇根州：可能由紅變藍

密歇根州議會上月通過一項法律，允許多個選區在選舉日前處理郵寄選票，包括兩大城市底特律和大急流城。

底特律是民主黨的據點，不過往年該城市的點票速度都較其餘地區慢，因此密歇根州選情較有可能由紅轉藍。

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責任編輯：鄭錦玲

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