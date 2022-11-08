德福花園大兩房588萬售 創同類單位7年新低

九龍灣德福花園本月暫錄約5宗買賣個案，有外區上車客趁平入市，承接德福花園「大兩房」筍盤。

美聯黃遠基表示，上述成交單位為德福花園K座低層8室，實用面積588方呎，屬「大兩房」間隔，由於價格相宜，吸引外區上車客承接，成交價588萬元，據悉單位原開價620萬，調減32萬，減幅5.2%，折合實用呎價10,000元，創同類單位7年新低。

據悉，原業主於1998年7月斥資263萬元購入，是次轉手帳面獲利325萬，升值1.2倍。

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