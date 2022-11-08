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【美國中期選舉】佐治亞州延遲截投票 逾千選民未收到郵寄選票

環球社會熱點 17:39 2022/11/08

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美國周二（8日）舉行中期選舉投票，郵寄選票亦已陸續寄回。惟佐治亞州早前因官員未能按時寄出選票，當地非牟利組織入稟法院要求推延截止投票時間。據悉佐治亞州有逾1,000人在選舉投票3日前，仍未收到郵寄選票信件，當地法官已同意推延。

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佐治亞州（Georgia）的美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）、非牟利組織南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）及德傑律師事務所（Dechert LLP）聯手入稟法院提出緊急訴訟，要求當地官員延長選民交回郵寄選票的限期。當地一名法官已裁決同意。

據悉，佐治亞州第三大縣科布縣（Cobb county）在投票日3日前，才發現有逾千名選民仍未收到選票信件。訴訟書引述科布縣選舉主任Janine Eveler發送給當地選舉委員會的電郵指，由於工作人員出錯，未能於上月的指定日期製作及送出這批選票。選舉辦公室律師Daniel White表示，事件並非是選民或郵局的錯誤，而屬行政錯誤。

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ACLU律師批評，情況與佐治亞州的選舉誠信法案（Election Integrity Act）有直接聯繫。相關法例顯著改變郵寄投票程序，選民要求郵寄投票的時限從180日縮短至77日，申請期亦提早兩周結束。因此，縣當局郵寄選票予選民的時間亦縮短3周。

訴訟書亦指，雖然科布縣已向受影響的州外選民，寄出了277張預付郵費、帶有隔夜回郵信封的郵寄選票，但仍未能與數百名選民取得聯繫。科布縣選舉官員亦指，部分工人需加班趕限期，很多員工每周需工作80小時甚至更長時間，已經筋疲力竭，但承認超時工作並非可以出錯的理由。

責任編輯：李俊儀

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